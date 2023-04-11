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Загарбники перетворють Бахмут на Алеппо. Чому важливо втримати місто – Міноборони (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Загарбники перетворють Бахмут на Алеппо. Чому важливо втримати місто – Міноборони (відео)
Агресори концентрують у Бахмуті не лише «вагнерівців», але й регулярні російські війська
заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр

Якщо б ворог захопив місто, він просунувся б вглиб країни

Російські війська перетворили частину Бахмута на сирійське місто Алеппо, використовуючи тактику повного знищення.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила в етері телемарафону.

Вона повідомила, що наразі агресори концентрують у Бахмуті не лише «вагнерівців», але й регулярні російські війська. Українські військові вже знищили значну частину ПВК «Вагнер».

«Ворог не полишає своєї мети – взяти Бахмут. На сьогодні там точаться запеклі бої. Там серйозна використовується артилерія і авіація з боку ворога. Частину районів міста ворог перетворив на Алеппо. Вони використовують тактику повного знищення, руйнації будівель, позицій», – розповіла вона.

Крім того, Маляр заявила, що якби не оборона міста, то російські війська просувалися б вглиб країни.

Між іншим, Росія активізувала свої танкові атаки протягом останніх днів на східному фронті. За останні дві доби, ворог почав активніше застосовувати важке озброєння, зокрема, танки у ході своїх наступальних операцій.

Теги: війна Міноборони Бахмут росія відео

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