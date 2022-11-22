Японія оголосила про передачу Україні екстреної допомоги

Йдеться про надання Україні генераторів та сонячних ліхтарів.

Уряд Японії прийняв рішення про передачу Україні в рамках екстреної допомоги генератори та лампи на сонячних батареях. Йдеться про суму на понад $2,5 млн. Про це повідомляє пресслужбf японського МЗС.

«22 листопада уряд Японії вирішив продовжити екстрену грантову допомогу в розмірі приблизно 2,57 млн доларів на підтримку підготовки до зими в електроенергетиці в Україні», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що японська влада реалізовуватиме допомогу Україні через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, йдеться про надання Україні генераторів та сонячних ліхтарів.

«Масштабне знеструмлення сталося в різних областях України через руйнування значної частини об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок нападів Росії. Поки в Україні зима стає холоднішою, а дні коротшають з кожним днем, допомога має важливе значення як підтримка зимового періоду для тих, хто не може користуватися опаленням та освітлювальним обладнанням через відключення», – пояснюють в МЗС.

Також японський уряд запевнив у продовженні підтримці та допомозі народу України спільно з міжнародною спільнотою, включаючи членів G7.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Японії підтвердило загибель свого громадянина, який воював на боці України у розв’язаній Росією війні