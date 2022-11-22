Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Японія оголосила про передачу Україні екстреної допомоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Японія оголосила про передачу Україні екстреної допомоги
Японська влада реалізовуватиме допомогу Україні через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців
фотоз відкритих джерел

Йдеться про надання Україні генераторів та сонячних ліхтарів.

Уряд Японії прийняв рішення про передачу Україні в рамках екстреної допомоги генератори та лампи на сонячних батареях. Йдеться про суму на понад $2,5 млн. Про це повідомляє пресслужбf японського МЗС.

«22 листопада уряд Японії вирішив продовжити екстрену грантову допомогу в розмірі приблизно 2,57 млн доларів на підтримку підготовки до зими в електроенергетиці в Україні», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що японська влада реалізовуватиме допомогу Україні через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, йдеться про надання Україні генераторів та сонячних ліхтарів.

«Масштабне знеструмлення сталося в різних областях України через руйнування значної частини об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок нападів Росії. Поки в Україні зима стає холоднішою, а дні коротшають з кожним днем, допомога має важливе значення як підтримка зимового періоду для тих, хто не може користуватися опаленням та освітлювальним обладнанням через відключення», – пояснюють в МЗС.

Також японський уряд запевнив у продовженні підтримці та допомозі народу України спільно з міжнародною спільнотою, включаючи членів G7.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Японії підтвердило загибель свого громадянина, який воював на боці України у розв’язаній Росією війні

Теги: влада Японія допомога ЗСУ гуманітарна допомога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Японія та Китай сперечаються про належність архіпелагу Сенкаку
Напруження у Східній Азії зростає: Японія виступила зі звинуваченнями Китаю
14 листопада, 07:20
Захоплення Китаєм Тайваню було би катастрофічним для Японії
Японія готується до війни з Китаєм Авторська стаття
8 листопада, 15:00
Країни збережуть санкції проти РФ
Британія та Японія посилять підтримку України: результати телефоннної розмови
6 листопада, 03:25

Події в Україні

Резніков розповів, скільки в Росії залишилося ще ракет
Резніков розповів, скільки в Росії залишилося ще ракет
ЗСУ поступово просуваються вперед: Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині
ЗСУ поступово просуваються вперед: Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині
Японія оголосила про передачу Україні екстреної допомоги
Японія оголосила про передачу Україні екстреної допомоги
СБУ проводить обшуки в енергокомпанії VS Energy у Києві
СБУ проводить обшуки в енергокомпанії VS Energy у Києві
Обшуки в монастирях на Рівненщині: силовики знайшли пропагандистські матеріали (фото) 
Обшуки в монастирях на Рівненщині: силовики знайшли пропагандистські матеріали (фото) 
Банкова відреагувала на обстріл пункту видачі гуманітарки в Оріхові (фото) 
Банкова відреагувала на обстріл пункту видачі гуманітарки в Оріхові (фото) 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Готовий ліквідувати Кадирова. В Україні з’явився перший батальйон тюркських народів
159K
Ізраїль зробив попередження Росії щодо закупівлі іранських ракет
91K
Столтенберг вказав на дві стратегічні помилки Путіна
56K
Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС. Аналітики ISW розкрили мету Росії
49K
Ізраїль може надати високотехнологічні ракети, але є умова: реакція України
47K
Відключення світла: «Укренерго» оприлюднило графіки на завтра

Новини

ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
19 листопада, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту