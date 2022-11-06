Британія та Японія посилять підтримку України: результати телефоннної розмови

Країни домовилися посилити підтримку України та зберегти санкції проти Росії

В ході телефонної розмови прем’єр Японії Фуміо Кісіда та новий прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак домовилися посилити підтримку України та зберегти санкції проти РФ.

Крім того, країни мають намір посилити двосторонню співпрацю на тлі активізації воєнних дій Китаю та Північної Кореї. Про це повідомляє Japan Today.

Також Японія та Велика Британія прискорять переговори для якнайшвидшого укладання угоди, яка підвищить оперативну сумісність та співпрацю між їхніми збройними силами, а також угоду щодо спільної розробки винищувача.

Нагадаємо, Японія вирішила зберегти свою частку у російському нафтовому проєкті.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Російський диктатор Володимир Путін буде брати участь у саміті G20, то Україна не буде.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін використовуватиме зернову угоду, сторонами якої є ООН, Туреччина та Україна, для тиску на країни «Великої двадцятки» (G20).

При цьому у вересні Кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20.

Деякі аналітики вже прогнозують, що після загострення у вересні-жовтні, на саміт «Групи 20» (G20), який відбудеться 15-16 листопада 2022 року в Індонезії може вперше постати питання про «мирну угоду» між Україною і Росією.

Також Білий дім зробив офіційну заяву щодо участі Байдена у саміті G20.