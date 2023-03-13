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Євросоюз підтвердив продовження персональних санкцій проти РФ ще на пів року

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Євросоюз підтвердив продовження персональних санкцій проти РФ ще на пів року
фото ілюстративне

Дія санкцій буде продовжена щодо 1473 фізичних та 205 юридичних осіб

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити на шість місяців – до 15 вересня 2023 року – обмежувальні заходи, спрямовані на відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Про це йдеться у заяві Ради ЄС.

«Дія санкцій буде продовжена щодо 1473 фізичних та 205 юридичних осіб, більшість із яких потрапили під обмеження у відповідь на невиправдану та неспровоковану військову агресію Росії проти України, що триває», – йдеться у заяві.

Обмежувальні заходи передбачають обмеження на поїздки для фізичних осіб, заморожування активів та заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, що перебувають у чорному списку Євросоюзу.

У Раді ЄС зазначаються, що після 24 лютого 2022 року, у відповідь на агресію Росії проти України, ЄС суттєво розширив санкції проти РФ «із метою суттєво послабити російську економічну базу, позбавити її критично важливих технологій та ринків, а також значно обмежити її здатність вести війну».

«Росія повинна негайно припинити свою жорстоку війну. Європейський Союз буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України», – додали в ЄС.

Раніше повідомлялося, що ЄС закриватиме лазівки для потрапляння підсанкційних товарів до Росії.

Теги: росія Європейський союз санкції

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