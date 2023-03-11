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ЄС закриватиме лазівки для потрапляння підсанкційних товарів до Росії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЄС закриватиме лазівки для потрапляння підсанкційних товарів до Росії
ЄС посилює контроль за дотриманням санкцій
фото з відкритих джерел

ЄС вимагатиме посилення моніторингу торгівлі технологіями, які перебувають під санкціями

Європейський Союз проситиме треті країни, в яких спостерігається сплеск імпорту з ЄС передових технологій та інших товарів, які Росія може використовувати у військових цілях, посилити моніторинг торгівлі. Про це пише Bloomberg.

Експорт передових напівпровідників, інтегральних схем та інших технологій з ЄС та країн «Великої сімки» до Росії значно скоротився після введення санкцій та експортного контролю. Але постачання з ЄС та G7 до таких країн, як Туреччина, ОАЕ, Казахстан та інші країни Східної Європи та Центральної Азії, різко зросли. У свою чергу, виріс експорт із цих країн до Росії.

За даними джерел видання, мета запиту на посилений моніторинг – визначити, чи потрапляють підсанкційні товари до Росії. За словами одного з джерел, запит, який включатиме розширення відстеження і збору інформації про торгові потоки, застосовуватиметься до сотень товарів і технологій, що підпадають під санкції, які можуть бути використані у військових цілях.

Зараз ЄС та його союзники все більше зосереджуються на закритті будь-яких лазівок і запобіганні обходу санкцій, які вони запровадили. США також посилили тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб ті стримали торгові потоки з Росією. Цього місяця Туреччина припинила транзит товарів, які перебувають під санкціями, до Росії, але залишається побоювання, що товари, продані на турецькому ринку, зрештою можуть бути реекспортовані.

Нагадаємо, ппезидент США Джо Байден і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілися в Білому домі та обговорили питання енергетичної безпеки та війни в Україні. Вони домовилися підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно.

«Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та зменшувати здатність Росії вести війну. Ми посилюємо контроль за дотриманням наших санкцій, щоб запобігти ухиленню та обходу. Ми повинні перекрити шляхи постачання, які продовжують живити російську військову машину, і накладатимемо санкції на тих, хто до цього причетний», – ідеться в повідомленні фон дер Ляєн.

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