Зеленський увів санкції проти сотень фізичних та юридичних осіб грального бізнесу

Обмеження вводяться терміном на 50 років

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про запровадження санкцій проти 120 фізичних і 287 юридичних осіб. Про це йдеться в указі №145/2023 від 10 березня 2023 року на офіційному сайті президента.

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Персональні економічні санкції стосуються 120 фізичних осіб, більшість із яких – громадяни РФ, але є також представники Кіпру, Великої Британії, Польщі, Туреччини й Нідерландів.

Також санкції застосовано до 287 юридичних осіб, серед яких російські букмекерські компанії, організатори лотерей, іподроми, інвестиційні та розважальні компанії тощо.

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Підсанкційні особи й компанії пов’язані між собою. До прикладу, бізнесмен Владислав Бєшкарьов є засновником ТОВ «Парі Інжиніринг Рус», а Олександр Івашкевич – гендиректор цієї компанії. Крім того, Раїса та Сергій Самсоненко пов’язані з ТОВ «Фортуна» й ТОВ «Бетсіті», директором в останній працює Леон Тірацуян – усі вони потрапили під санкції.

Обмеження вводяться терміном на 50 років.

Як ідеться в указі, Міністерству закордонних справ доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів США застосувало санкції проти п’яти китайських компаній та однієї фізичної особи через продаж Ірану компонентів для безпілотних літальних апаратів.

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До слова, Мінфін США виключив зі списку санкцій кілька колишніх дочірніх структур Сбербанку.

До слова, 7 березня Європейський союз схвалив санкції проти дев'яти осіб і трьох юридичних осіб, причетних до випадків сексуального насильства щодо жінок під час війни в Україні.