Боррель закликав негайно надати Україні всі боєприпаси ЄС

Європейський Союз має надавати пріоритет постачанню зброї україснькій армії

Країни Європейського союзу мають передати Україні всі запаси боєприпасів, які мають, оскільки українські військові гостро потребують їх для протистояння російській агресії. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок 20 лютого.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Очевидно, що ми маємо запустити процедури для збільшення потужності європейської промисловості, щоб виготовляти більше боєприпасів і швидше. І очевидно, що ми маємо посилити наші зусилля не лише шляхом можливих закупівель на рівні ЄС для задоволення нагальних потреб України», – зазначив дипломат.

Водночас Боррель заявив, що «в найближчі тижні найкращий шлях надати Україні боєприпаси – це передати вже наявні в європейських арміях запаси».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми не повинні чекати, поки їх (боєприпаси – ред.) виготовлять. Ми маємо використати те, що вже виготовлене й зберігається на складах і буде виготовлене в найближчі дні. Пріоритет має надаватись постачанню українській армії. Стільки, скільки можемо», – наголосив він.

Нагадаємо, що Жозеп Боррель раніше заявив: для Європейського Союзу буде «червоною лінією», якщо Китай надішле зброю Росії для її війни в Україні.

Крім того, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель привітав несподіваний візит президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого. «Дуже важливо підкреслити важливість візиту президента США. Він лише підкреслює важливість того, що США дають для української боротьби. Ми вітаємо цей візит, тому що це шлях, у який ми залучені. США і ЄС, а також Канада, Британія та багато інших країн повинні підтримувати цю боротьбу, яку Україна веде проти російського вторгнення», – зазначив він.