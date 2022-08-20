Волонтерка Ярова продала другу футболку: рекордна сума піде на потреби армії

За другу свою футболку Дана Ярова вторгувала на потреби ЗСУ удесятеро більше, ніж за першу

Покупець популярної після скандалу з депутаткою Безуглою деталі одягу невідомий

Відома волонтерка Дана Ярова отримала пропозицію щодо продажу чергової футболки. Про це волонтерка написала на Facebook.

Невідомий покупець, дізнавшись, що футболка, яка стала причиною скандалу між волонтеркою та нардепкою від «Слуги народу» Мар’яною Безуглою, вирішив придбати іншу футболку Ярової.

За цю деталь одягу не названа особа запропонувала $10 тис. (майже 400 тис. грн), що удесятеро більше за суму, вторговану Яровою за попередню футболку.

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Волонтерка заявила, що уже отримала гроші за футболку, і пообіцяла оплатити частину боргу за велику кількість зимової амуніції.

Нагадаємо, попередня футболка волонтерки Дани Ярової стала причиною скандалу, спровокованого депутаткою від «Слуги народу» Мар’яною Безуглою. Безугла назвала Ярову «фейковою» волонтеркою.

Крім того, «слуга» заявила, що футболка Ярової коштує близько 11 тис. грн, натякнувши, що волонтерка нібито купила її за гроші, які українці пожертвували на благодійність.

Після того, як за Дану Ярову, яка займається волонтерською діяльністю з 2014 року, заступилися інші волонтери, громадські діячі та політики – Безугла поскаржилася на «мережу волонтерів, які можуть розхитувати суспільство», до Служби безпеки України.

На скандал відреагувала партія «Європейська Солідарність», заявивши, що Безугла має публічно вибачитися перед волонтерами.

Пізніше Ярова виставила скандальну футболку на аукціон. Її купив за 37 тис. грн колишній керівник «Нафтогазу» Андрій Коболєв.