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Десантники отримали від волонтерів дрони та обладнання для зв’язку (фото)

Христина Жиренко
glavcom.ua
Десантники отримали від волонтерів дрони та обладнання для зв’язку (фото)
З 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень

Воїни впевнені у перемозі України, бо захищають свою землю, свої родини, своїх батьків та дітей

Петро Порошенко на Донеччині зустрівся з бійцями повітряно-десантної бригади і передав квадрокоптери та дефіцитний ретранслятор Motorola – це мрія усіх зв‘язківців на фронті, кажуть хлопці. 

«Прифронтове містечко на Донеччині. Ворог намагається нищити нас обстрілами та ракетами, але йому не зламати дух українського народу, тим більше дух Збройних Сил України. У цьому запевняють військові із повітряно-десантної бригади, які виконують тут завдання із контрнаступу», – говорить Порошенко. 

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Як відомо Фонд Порошенка разом з волонтерами ГО «Справа громад» придбали для Збройних Сил України 350 квадрокоптерів Autel, а також пікапи, вантажівки та бронемашини. Техніка вже на передовій, а волонтери з Фондом Порошенка працюють над новими багатомільйонними контрактами для ЗСУ.

«Це добра традиція, що ми не приїжджаємо з порожніми руками», –  говорить Порошенко.

Хлопці дякують за безпілотники: «Зараз, коли йде війна артилерії та РСЗО, дрони – це велика допомога для наших бійців. Це сотні збережених життів наших бійців. Та найбільш приємне, що це – велика кількість уражених цілей ворога». 

«Якби не забезпечення підрозділів цими квадрокоптерами, в наш час виконання завдання з аеророзвідки було б майже неможливим. Дякуємо за допомогу у такій великій справі», – кажуть хлопці. 

«В той момент, коли від зв’язку напряму залежить виконання завдань підрозділу, наявність таких засобів вкрай необхідна. На жаль, це дуже дефіцитний продукт, і ми дуже вдячні, що до нас поступив ретранслятор», – говорить ще один військовий. 

Десантники впевнені у перемозі України. Воїни наголошують: захищають свою землю, свої родини, своїх батьків та дітей. «Наші території будуть відвойовані. Там знову будуть відпочивати наші батьки та діти. І це будуть не військові бази російської федерації, а санаторії нашої України», – кажуть вони. 

«Поспілкувавшись із військовими, переконався, що так і буде. І технічне підсилення бригади дронами та засобами зв’язку, без яких у війні артилерії ніяк — невпинно наближає цей день», – резюмує п’ятий Президент. 

З 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.

Теги: Донеччина волонтер Петро Порошенко

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