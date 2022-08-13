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Волонтерка Ярова продала скандальну футболку за 40 тис. грн: хто став покупцем

Володимир Миленко
glavcom.ua
Волонтерка Ярова продала скандальну футболку за 40 тис. грн: хто став покупцем
Дана Ярова заробила на футболці, розпіареній «слугою» Безуглою, більше 37 тис грн, які підуть на потреби української армії
фото: Facebook Ярової

Усі гроші, вторговані за деталь одягу, через яку розгорівся скандал, підуть на потреби армії

Відома українська волонтерка Дана Ярова оголосила про продаж футболки, яка обурила нардепку від «Слуги народу» Мар’яну Безуглу, з аукціону. Про це Ярова написала на Facebook.

Вона оголосила стартову ціну футболки – 300 грн. Усі вторговані кошти волонтерка пообіцяла переказати Збройним силам України.

Лот придбав за 36 920 грн (плюс вартість оформлення в музейний експонат; Ярова написала у себе на сторінці про загальну суму 39 920 грн) колишній очільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

Нагадаємо, депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла втрапила в черговий скандал. Вона посперечалася із відомою української волонтеркою Даною Яровою, назвала її «фейковою».

Крім того, «слуга» заявила, що футболка Ярової коштує близько 11 тис. грн, натякнувши, що волонтерка нібито купила її за гроші, які українці пожертвували на благодійність.

Після того, як за Дану Ярову, яка займається волонтерською діяльністю з 2014 року, заступилися інші волонтери, громадські діячі та політики – Безугла поскаржилася на «мережу волонтерів, які можуть розхитувати суспільство», до Служби безпеки України.

На скандал відреагувала партія «Європейська Солідарність», заявивши, що Безугла має публічно вибачитися перед волонтерами.

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Теги: Мар’яна Безугла волонтер скандал

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