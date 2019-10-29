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    Події в Україні

    Кабмін посилив безпеку в акваторії Азовського моря

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    <p>Підрозділи МВС в акваторії Азовського моря</p> - Кабмін посилив безпеку в акваторії Азовського моря

    Підрозділи МВС в акваторії Азовського моря

    Уряд схвалив низку питань для посилення безпеки громадян України

    Кабінет Міністрів України на своєму виїзному засіданні в Маріуполі Донецької області прийняв низку рішень щодо посилення безпеки громадян України.

     Про це повідомляє пресслужба Кабміну в понеділок, 28 жовтня.

    «Уряд, зокрема, посилив безпеку мореплавання в акваторії Азовського моря, для цього включивши прилеглі до морського порту Маріуполя території до водного простору, щодо якого вживаються заходи безпеки відповідно до Кодексу торговельного мореплавства», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, уряд доручив низці державних органів і підприємств зробити швидкими і зручними процедури переходу з Херсонської області до Криму через пункти в'їзду Каланчак і Чонгар.

    «Уряд також визначив порядок для добровільної сплати внесків України до бюджетів ООН, щоб розширити можливості фінансування Місії України при НАТО в Брюсселі і покращити співпрацю України з НАТО», - сказано в повідомленні.

    До слова, 21 жовтня до Одеси були доставлені два патрульні катери типу Island – «Слов’янськ» та «Старобільск». 

    Слід зазначити, що військові катери прибули суховантажем Ocea Freedom, який відправився 4 жовтня 2019-го року з Батимору у Сполучених Штатах.

    Кабмін Маріуполь військові Азовське море Україна уряд
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