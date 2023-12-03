«Поки ти мовчиш, мого коханого катують»: на Майдані у Києві зібралися родичі полонених захисників
Учасники акції вимагають звільнення військових, яких тривалий час утримує Росія
У Києві в неділю, 3 грудня, родичі полонених військовослужбовців, зокрема, захисників «Азовсталі» зібрались на Майдані Незалежності на акцію Free Azov. Вони вимагають звільнення захисників, яких тривалий час утримує Росія. Про це повідомляє «Суспільне».
У центрі Києва зібралися понад 200 людей. Натовп розтягнувся у дві шеренги по обидва боки від Хрещатика з плакатами та прапорами.
Акцію влаштували родини військовополонених захисників Маріуполя, військових Маріупольського гарнізону, розповіла одна з організаторів Наталія Кравцова.
Вона – мати захисника Маріуполя, якого нині утримують у полоні. За словами жінки, це не перша акція, на яку вийшли рідні військовополонених. Подібні мітинги були в жовтні і в листопаді в різних містах України.
«Дуже багато наших хлопців і дівчат у полоні. Це я кажу, зокрема, про захисників Маріуполя, захисників «Азовсталі». За словами жінки, їх близько двох тисяч і російська сторона утримує цих людей півтора року. Серед них до 800 бійців – представники полку «Азов».
На мітингу присутні не лише рідні «азовців», а інших громадян, які з тієї чи іншої причини опинилися в полоні. Прийшли також люди, які не мають полонених родичів, але хочуть висловити свою підтримку в питанні звільнення бранців.
«Ми цією акцією, перш за все, звертаємось до нашого суспільства, до людей, щоб вони не тільки відчули наш біль, а й відчули все, що відбувається в нашій країні», – зазначила пані Наталія.
За її словами, родичі військових обирають будь-які майданчики, щоб розказати історію оборонців Маріуполя і нагадати, що війна триває: «Ми звертаємось до суспільства, щоб вони це почули, щоб вони про це не забували».
«Я дуже рада, що їдуть машини і вони нам сигналять. Значить, вони читають те, що написано (на плакатах мітингувальників, – ред.)», – каже мама військового.
«Кожна родина чекає свого рідного додому, і все ж таки ми б хотіли, щоб обміни, які пригальмувалися, поновилися, і щоб якомога більше сімей зустріли своїх рідних», – додає учасниця мітингу. На її думку, самі родичі без підтримки суспільства, без підтримки світу зробити можуть небагато.
Наталія Кравцова зауважила, що в родичів полонених є стала комунікація з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, але, за словами жінки, «питання обміну лежить в іншій площині, зважаючи на певні обставини».
«Робота над поверненням (полонених, – ред.) триває постійно, вона не зупиняється. Незалежно від того, як активно Росія готова брати участь, ми зі своєї сторони робимо все можливе», – каже представниця Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Вікторія Цимбалюк.
За словами Вікторії Цимбалюк, представники Координаційного штабу прийшли на сьогоднішню акцію, щоб висловити підтримку і єдність з родинами військових:
«Ми стоїмо тут за їхнє повернення, за їхню пам'ять, щоб показати, що ми за них боремось, і ми їх обов'язково повернемо».
Головна причина припинення обмінних процесів – це небажання Російської Федерації повертати українців. «Ми пам'ятаємо, що це країна-агресор, перемовини і робота (щодо звільнення полонених – ред.) дуже важка і в складних умовах», – зазначає представниця Координаційного штабу.
Із її слів, дані про полонених збираються по всіх місцях утримання українців, як на окупованих територіях, так і в Росії.
Нагадаємо, український розвідник Олександр Нємков, який брав участь в авіапрориві на «Азовсталь», пробув у російському полоні в Таганрозі 120 днів і схуд на 40 кг. Він розповів про жахливі тортури з боку російських загарбників.
Також у мережі з'явилося відео, на якому видно, як група російських окупантів розстрілює двох українських військових, які виходять із бліндажу і здаються в полон. Інформацію про страту наших бійців підтвердило управління стратегічних комунікацій ЗСУ. В Офісі генпрокурора розповіли, що страта українських військовополонених сталася в районі села Степове Покровського району Донецької області.
Згодом Збройні сили ліквідували окупантів, які розстріляли полонених українських бійців біля Степового на Авдіївському напрямку.
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