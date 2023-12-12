Ймовірність відставки Залужного та Наєва: Умєров розставив крапки над «і»

Чутки про відставку Залужного лунають у суспільстві не перший рік

Рустем Умєров: «Як ви знаєте, ми можемо ротацію робити чи переводити на окрему посаду»,

Наразі питання щодо відставок у командуванні Збройних сил України не обговорюються. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров під час спільної пресконференції з латвійським колегою Андрісом Спрудсом.

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Журналісти поцікавилися в Умєрова, чи планується відставка головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного або командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва.

Міністр у відповідь нагадав, що у військовій компоненті завжди бувають зміни, а у військовому керівництві завжди є перехідні речі. «У цьому плані питання таке не стоїть. Я знаю, розгойдують його внутрішньо і зовні», – наголосив Умєров.

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Він нагадав, що сьогодні разом із Залужним вітав українських військових на східному напрямку. За словами міністра, він уже жартує з головнокомандувачем на тлі чуток про його відставку.

«Якщо будуть такі питання – повідомлятиму. Термінових таких питань немає. Були перехідні з деякими командувачами. Я завжди запитував у Валерія Федоровича, якщо ці перехідні питання щодо деяких людей були, які рекомендації, кого ми можемо. Як ви знаєте, ми можемо ротацію робити чи переводити на окрему посаду», – додав міністр.

Він пообіцяв, якщо питання про відставку виникнуть «він вийде з цим питанням і розповість про ситуацію». «Все, що потрібно для перемоги – ми робимо», – запевнив Умєров.

Нагадаємо, нещодавно «Слуга» Безугла закликала відправити Залужного у відставку.