Хунта Нігера розірвала військову угоду з ЄС
Співпраця між Нігером та ЄС розпочалася у 2012 році
Хунта Нігеру, яка прийшла до влади в результаті перевороту в липні та скинула президента Мохаммеда Базума, розірвала військове партнерство країни з Європейським Союзом. Про це повідомляє Reuters.
Згідно з інформацією з Міністерства закордонних справ, був також анульований дозвіл на розгортання місії ЄС у Нігерії.
Варто відзначити, що співпраця між Нігером та ЄС розпочалася у 2012 році, коли була створена місія EUCAP (Місія ЄС з розвитку спроможностей) у регіоні Сахелі-Нігер.
Станом на 2020 рік, згідно з офіційними даними, місія налічувала до 150 працівників.
Завдання місії полягало у тому, щоб допомогти зміцнити сектор внутрішньої безпеки Нігеру та його спроможність протистояти різноманітним загрозам безпеці.
Місія здійснювалась шляхом навчання, стратегічних консультацій та надання обладнання.
Нагадаємо, внаслідок дій 26-27 липня влада в Нігері захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі у столиці Нігеру – місті Ніамей.
Ситуацією стурбовані не лише сусідні держави. Лідери багатьох країн закликали бунтівників звільнити президента Мохамеда Базума та повернутися до демократичних принципів управління. Бунтівні військові, які взяли в полон президента Нігера, схоже, зміцнюють контроль над країною. Сотні їхніх прихильників вийшли на вулиці Ніамея: вони засудили Францію та Захід загалом і закликали Росію втрутитися у те, що відбувається.
До слова, Україна і члени Ради Безпеки ООН рішуче засудили спробу неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер і вимагають негайного звільнення президента Мохамеда Базума.
До слова, лідер державного перевороту в Нігерії оголосив про намір повернути західноафриканську країну під цивільне правління протягом трьох років.
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