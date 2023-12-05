Хунта Нігера розірвала військову угоду з ЄС

Співпраця між Нігером та ЄС розпочалася у 2012 році

Хунта Нігеру, яка прийшла до влади в результаті перевороту в липні та скинула президента Мохаммеда Базума, розірвала військове партнерство країни з Європейським Союзом. Про це повідомляє Reuters.

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Згідно з інформацією з Міністерства закордонних справ, був також анульований дозвіл на розгортання місії ЄС у Нігерії.

Варто відзначити, що співпраця між Нігером та ЄС розпочалася у 2012 році, коли була створена місія EUCAP (Місія ЄС з розвитку спроможностей) у регіоні Сахелі-Нігер.

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Станом на 2020 рік, згідно з офіційними даними, місія налічувала до 150 працівників.

Завдання місії полягало у тому, щоб допомогти зміцнити сектор внутрішньої безпеки Нігеру та його спроможність протистояти різноманітним загрозам безпеці.

Місія здійснювалась шляхом навчання, стратегічних консультацій та надання обладнання.

Нагадаємо, внаслідок дій 26-27 липня влада в Нігері захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі у столиці Нігеру – місті Ніамей.

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Ситуацією стурбовані не лише сусідні держави. Лідери багатьох країн закликали бунтівників звільнити президента Мохамеда Базума та повернутися до демократичних принципів управління. Бунтівні військові, які взяли в полон президента Нігера, схоже, зміцнюють контроль над країною. Сотні їхніх прихильників вийшли на вулиці Ніамея: вони засудили Францію та Захід загалом і закликали Росію втрутитися у те, що відбувається.

До слова, Україна і члени Ради Безпеки ООН рішуче засудили спробу неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер і вимагають негайного звільнення президента Мохамеда Базума.

До слова, лідер державного перевороту в Нігерії оголосив про намір повернути західноафриканську країну під цивільне правління протягом трьох років.