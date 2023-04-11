Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Канада дає військову допомогу Україні, РФ вдарила по Оріхову та Гуляйполю. Головне за 11 квітня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Канада дає військову допомогу Україні, РФ вдарила по Оріхову та Гуляйполю. Головне за 11 квітня
фото з відкритих джерел

Україна отримає новий пакет військової допомоги від Канади. Зокрема, до нього увійдуть кулемети та патрони. Зокрема, ЗСУ отримають 21 тисячу автоматів, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйона набоїв

Літаки РФ вдарили по Оріхову та Гуляйполю,СБУ затримала чиновника Одеської митниці,ТРЦ Ocean Plaza перейшов у власність держави.Ці та інші події 11 квітня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Канада оголосила новий пакет військової допомоги: що отримає Україна

Україна отримає новий пакет військової допомоги від Канади. Зокрема, до нього увійдуть кулемети та патрони. Про це повідомив прем'єр-міністра Канади Джастін Трюдо на спільному брифінгу з українським колегою Денисом Шмигалем. ЗСУ отримають 21 тисячу автоматів, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйона набоїв

Літаки РФ вдарили по Оріхову та Гуляйполю

Сьогодні зранку, 11 квітня, російські загарбники вдарили із авіації по території Запорізької області. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак. «Російські літаки Су-35 нанесли авіаційні удари по містам Оріхів та Гуляйполе у Запорізькій області», – написав Єрмак. Голова Банкової також зазначив, що наразі втрати уточнюються.

СБУ затримала чиновника Одеської митниці: деталі

У результаті слідчо-оперативних дій на Одеській митниці ліквідовано злочинний механізм одержання грошей за ввезення до нашої країни незадекларованої готівки. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

ТРЦ Ocean Plaza перейшов у власність держави

Рішення Вищого антикорупційного суду про конфіскацію на користь держави двох третин ТРЦ Ocean Plaza, що належали російському олігарху, набуло чинності. Відповідну ухвалу оприлюднили в єдиному реєстрі судових рішень.

Між безпекою та прозорістю: що обирають українські міста під час війн

Програма «Transparent cities/Прозорі міста» презентувала адаптоване дослідження роботи міських рад під час війни. Це не лінійне продовження традиційних Рейтингів прозорості – цьогоріч команда оцінювала лише 70 міст зі звичних 100 за оновленими критеріями. Замість звичних балів і місць – тепер статус міста («прозоре», «частково прозоре» та «непрозоре») і рівень виконання індикаторів.  

Нагадаємо, триває 412-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 10 авіаційних ударів, здійснив більш як 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 50 ворожих атак. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб готель кордон Андрій Єрмак втрати

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок ворожих дій РФ є значні руйнування та поранені
Масовані обстріли Херсонщини та Донеччини: яка ситуація в регіонах
Вчора, 09:49
За порушення правил – нібито штраф 8000 грн
Міноборони показало вигадану росіянами методичку України щодо Бахмута
3 квiтня, 11:59
Потяг із Херсона до Хмельницького відправляється через день
Влада закликала жителів Херсона евакуюватися
25 березня, 06:33
На Закарпатті втопився чоловік, який намагався незаконно перетнути кордон (відео)
На Закарпатті втопився чоловік, який намагався незаконно перетнути кордон (відео)
24 березня, 05:28
Зеленський у зверненні підбив підсумки тижня, що минає
Зеленський назвав поворотний момент у війні проти Росії
19 березня, 21:16
фото ілюстративне
Винищувачі МіГ-29: Україна попросила Болгарію передати свої літаки
18 березня, 23:20
Речниця російського МЗС Марія Захарова
Кремль відреагував на ордер на арешт Путіна
17 березня, 18:05
Окупант заявив, що розстрілюватиме українських дітей: перехоплення (аудіо)
Окупант заявив, що розстрілюватиме українських дітей: перехоплення (аудіо)
16 березня, 20:52
Безпілотник сьогодні було збито над Чорним морем
США готуються опублікувати відео інциденту з російськими винищувачами в Чорному морі
14 березня, 22:28

Події в Україні

Канада дає військову допомогу Україні, РФ вдарила по Оріхову та Гуляйполю. Головне за 11 квітня
Канада дає військову допомогу Україні, РФ вдарила по Оріхову та Гуляйполю. Головне за 11 квітня
Ви досі не заборонили Московську церкву? Екснардеп звернувся до жителів і влади Бучі
Ви досі не заборонили Московську церкву? Екснардеп звернувся до жителів і влади Бучі
У «Гвардії наступу» з’явиться ще одна бригада
У «Гвардії наступу» з’явиться ще одна бригада
«Риють собі могили в чотири ряди». Як окупанти готуються до контрнаступу на Запоріжжі
«Риють собі могили в чотири ряди». Як окупанти готуються до контрнаступу на Запоріжжі
Ворог провалив наступ на Лиманському напрямку. Як пройшов день на фронті
Ворог провалив наступ на Лиманському напрямку. Як пройшов день на фронті
Росія ховає в’язнів з «Вагнера», не повідомляючи сім'ям про їх ліквідацію – ВВС
Росія ховає в’язнів з «Вагнера», не повідомляючи сім'ям про їх ліквідацію – ВВС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Скандальна справа «Мрії». Свідки розповіли, чому не злетів літак
13K
Дефолт настане вже восени?
7381
11 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6115
В’язень виграв Європейський суд. Україна готується до великих відшкодувань
4872
Великодні традиції: як потрібно прибирати оселю напередодні свята
3694
«Мені вже не соромно дивитися у дзеркало». Російський депутат втік із РФ

Новини

Чи можна носити георгіївську стрічку? Суд Молдови дав неочікувану відповідь
Сьогодні, 17:35
Ахметов йде ще в один суд проти Росії
Сьогодні, 11:17
Ворожий гелікоптер і дев’ять безпілотників: у ЗСУ була урожайна доба
Сьогодні, 06:33
Повернувся з Греції: під Бахмутом загинув 26-річний українець
Сьогодні, 06:15
ЗСУ зможуть звільнити Крим вже до кінця літа – Ходжес
Сьогодні, 01:27
Ворог сподівається на «Великоднє перемир'я»: полковник ЗСУ розкрив плани росіян на фронті (відео)
Вчора, 23:42

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту