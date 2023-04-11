Канада дає військову допомогу Україні, РФ вдарила по Оріхову та Гуляйполю. Головне за 11 квітня

Україна отримає новий пакет військової допомоги від Канади. Зокрема, до нього увійдуть кулемети та патрони. Зокрема, ЗСУ отримають 21 тисячу автоматів, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйона набоїв

Літаки РФ вдарили по Оріхову та Гуляйполю,СБУ затримала чиновника Одеської митниці,ТРЦ Ocean Plaza перейшов у власність держави.Ці та інші події 11 квітня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Канада оголосила новий пакет військової допомоги: що отримає Україна

Україна отримає новий пакет військової допомоги від Канади. Зокрема, до нього увійдуть кулемети та патрони. Про це повідомив прем'єр-міністра Канади Джастін Трюдо на спільному брифінгу з українським колегою Денисом Шмигалем. ЗСУ отримають 21 тисячу автоматів, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйона набоїв

Літаки РФ вдарили по Оріхову та Гуляйполю

Сьогодні зранку, 11 квітня, російські загарбники вдарили із авіації по території Запорізької області. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак. «Російські літаки Су-35 нанесли авіаційні удари по містам Оріхів та Гуляйполе у Запорізькій області», – написав Єрмак. Голова Банкової також зазначив, що наразі втрати уточнюються.

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СБУ затримала чиновника Одеської митниці: деталі

У результаті слідчо-оперативних дій на Одеській митниці ліквідовано злочинний механізм одержання грошей за ввезення до нашої країни незадекларованої готівки. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

ТРЦ Ocean Plaza перейшов у власність держави

Рішення Вищого антикорупційного суду про конфіскацію на користь держави двох третин ТРЦ Ocean Plaza, що належали російському олігарху, набуло чинності. Відповідну ухвалу оприлюднили в єдиному реєстрі судових рішень.

Між безпекою та прозорістю: що обирають українські міста під час війн

Програма «Transparent cities/Прозорі міста» презентувала адаптоване дослідження роботи міських рад під час війни. Це не лінійне продовження традиційних Рейтингів прозорості – цьогоріч команда оцінювала лише 70 міст зі звичних 100 за оновленими критеріями. Замість звичних балів і місць – тепер статус міста («прозоре», «частково прозоре» та «непрозоре») і рівень виконання індикаторів.

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Нагадаємо, триває 412-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 10 авіаційних ударів, здійснив більш як 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 50 ворожих атак. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.