Сонце, море, VIP-готель: як львівські депутати їздять за кордон, доки в Україні війна

Прикриваючись справами та волонтерством, львівські депутати під час війни в країні гуляють на широку ногу за кордоном, та возять на відпочинок свої родини

Уже рік в Україні діє заборона на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку. Втім, львівських чиновників це ніби не стосується, вони активно використовують систему «Шлях» не для ввезення в країну гуманітарної допомоги, а для шикарного відпочинку за кордоном. Про це дізнались журналісти «Наші гроші. Львів».

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За словами розслідувачів, системою «Шлях» скористались десятки депутатів Львівської обласної і міської рад. Серед них – голова фракції «Європейської солідарності» Петро Адамик, місцевий депутат цієї ж політсили у Львівській міськраді і забудовник Назарій Бербека, також ще один їх колега - Юрій Ломага, депутат Львівської облради від «Слуги народу» та керівник Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства 55-річний Анатолій Дейнека, депутат Львівської обласної ради від «Голосу» 34-річний Северин Хобзей, та його колега по політсилі – Захар Миляник.

Назарій Бербека: відпочивав на Адріатиці у лакшері готелі

Львівський депутат фракції «Європейської солідарності» у Львівській міськраді і забудовник Назарій Бербека один з тих, хто під час війни зміг виїжджати за кордон за гуманітарною допомогою.

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За даними журналістів, Бербека мінімум 7 разів отримував дозвіл через систему «Шлях», а подання для його виїзду робили щонайменше 5 різних організацій. Торік Бербека відвідав узбережжя Адріатичного моря в Хорватії.

Про відпочинок повідомила його дружина Ірина в Instagram, яка опублікувала світлини і відео з дітьми біля п’ятизіркового готелю Le Meridien Lav Split, що коштує від 15000 грн на добу. Бербека виїжджав з України 11 серпня і повертався 25 серпня одним автомобілем разом з ними. Запевняє, що просто підвозив свою сім’ю: "Я забирав свою родину, а по дорозі мав справи пов’язані з гуманітарною допомогою. Ми спільно перетинали кордон і поверталися».

За його словами, він забирав родину з Хорватії додому і "перебував у готелі", проте депутат не зміг згадати скільки саме днів гостював в готелі. Пізніше він повідомив, що результатом його поїздки стала передача терміналів Starlink і квадрокоптера з тепловізором 72-й бригаді ЗСУ, наголосивши, що він возить не чужу благодійну допомогу, а купує все за власні гроші й передає бійцям.

Северин Хобзей: їздив на міжнародні виставки

Депутат Львівської обласної ради від «Голосу» 34-річний Северин Хобзей аж вісім разів виїжджав за кордон за допомогою системи «Шлях». Сім поїздок йому забезпечила ГО «Спільнота діємо разом» нардепа Ярослава Рущишина, і одну – ЛММГО «Станиця Пласту – НСОУ».

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Одна закордонна поїздка Северина Хобзея тривала майже два тижні і стосувалася його сім’ї. 30 червня Северин Хобзей виїхав з дружиною Христиною та двома доньками на одній машині, а повернулася родина в Україну 11 липня. Втім на питання журналістів чим він займався упродовж цього часу, Хобзей заявив, що не пам’ятає. «Їздив домовлятись за виставкові зали. Я просто реально багато разів їздив на виставки. Літо було насичене», – пояснював Северин Хобзей.

Юрій Ломага: грівся на сонечку у Дубаї

Ще одним депутатом Львівської міськради, який скористався «Шляхом» для відпочинку, був 47-річний Юрій Ломага з «Європейської солідарності». 1 жовтня минулого року він перетнув кордон разом з дітьми, причому він їхав в одній машині, а діти – в іншій. Назад кордон Ломага перетнув пішки 11 жовтня, а діти приїхали автомобілем на наступний день.

На пряме запитання чи виїжджав він на відпочинок на початку жовтня, Юрій Ломага відповів, що не пам’ятає. Однак судячи з Instagram його доньки, у цей період вона з сім’єю відпочивала поблизу Дубаї – у п’ятизірковому готелі Ajman Saray, де тиждень у двокімнатному номері без сніданків коштує від 19000 доларів. Зараз доступ до сторінки доньки закритий.

Захар Миляник: гостював в амбасаді, у Ховатії

Подання для виїзду депутата Львівської облради Захар Миляник робили від громадської організації «Діємо разом» та «Спільнота діємо разом». Крім того, один раз про нього клопотав навіть Львівський палац мистецтв.

«Я є заступником керівника гуманітарного штабу [у Львівському палаці мистецтв]. І так, ми не раз користувалися [системою «Шлях»]. Єдина така далека поїздка, яку пригадую – це в Хорватію, ми були запрошені від наших партнерів з консульства в Хорватії. А так їздимо в Польщу переважно», – розповів депутат, наголосивши, що кожного разу їздив за гуманітарною допомогою чи задля зустрічей з цього приводу.

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Хоча сторінка депутата у соцмережі рясніє згадками про волонтерерство, тричі Захар Миляник виїжджав однією автівкою зі своєю дружиною та 4-річним сином, і на досить тривалі терміни. Так, у червні-липні 2022 року сім’я провела закордоном три тижні, потім у серпні – ще два тижні. На Різдво і Новий рік родина теж не була вдома – виїхали 23 грудня, а повернулись вже 5 січня.