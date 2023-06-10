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Канада виділить майже пів мільярда доларів на військову допомогу Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Канада виділить майже пів мільярда доларів на військову допомогу Україні
Оттава також долучиться до навчання українських пілотів на винищувачах F-16
фото з відкритих джерел

Новий пакет оборонної допомоги передбачає передання Україні 288 ракет АІМ-7 для засобів ППО

Канада виділяє 500 млн канадських дол. (близько $400 млн) на військову допомогу Україні. Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це оголосили в офісі прем’єр-міністра Канади під час візиту Джастіна Трюдо до України.

«Канада твердо налаштована реагувати на незаконне й невиправдане вторгнення (Росії в Україну – «Главком»), продовжуючи надавати Україні військову допомогу, зокрема додаткові 500 млн дол. для підтримки спроможності реагувати на російську агресію», – йдеться у пресрелізі.

Новий пакет оборонної допомоги також передбачає передання Україні 288 ракет АІМ-7 для засобів ППО.

Крім того, Канада до 2026 року продовжує мандат військової тренувальної місії UNIFIER, у межах якої за вісім років уже пройшли підготовку понад 35 тис. українських військових.

Оттава також долучиться до навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та допомагатиме в обслуговуванні цих літаків.

Зазначається, що у межах міжнародної «танкової коаліції» Канада допоможе організувати роботу центру технічного обслуговування танків Leopard 2 у Польщі.

Крім того, Канада передасть ЗСУ 10 тисяч снарядів калібром 105 мм й протягом найближчих тижнів завершить доставку 122 броньованих автомобілів Roshel, про що було оголошено раніше. На цей час в Україну прибуло 88 таких машин.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вранці 10 червня приїхав до Києва з неоголошеним візитом.

До слова, уряд Великої Британії оголосив про виділення додаткових £16 млн гуманітарної допомоги Україні для подолання наслідків затоплень, спричинених руйнуванням Каховської дамби.

Теги: Канада допомога ЗСУ війна озброєння

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