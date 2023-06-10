Канада виділить майже пів мільярда доларів на військову допомогу Україні

Оттава також долучиться до навчання українських пілотів на винищувачах F-16

Новий пакет оборонної допомоги передбачає передання Україні 288 ракет АІМ-7 для засобів ППО

Канада виділяє 500 млн канадських дол. (близько $400 млн) на військову допомогу Україні. Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це оголосили в офісі прем’єр-міністра Канади під час візиту Джастіна Трюдо до України.

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«Канада твердо налаштована реагувати на незаконне й невиправдане вторгнення (Росії в Україну – «Главком»), продовжуючи надавати Україні військову допомогу, зокрема додаткові 500 млн дол. для підтримки спроможності реагувати на російську агресію», – йдеться у пресрелізі.

Новий пакет оборонної допомоги також передбачає передання Україні 288 ракет АІМ-7 для засобів ППО.

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Крім того, Канада до 2026 року продовжує мандат військової тренувальної місії UNIFIER, у межах якої за вісім років уже пройшли підготовку понад 35 тис. українських військових.

Оттава також долучиться до навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та допомагатиме в обслуговуванні цих літаків.

Зазначається, що у межах міжнародної «танкової коаліції» Канада допоможе організувати роботу центру технічного обслуговування танків Leopard 2 у Польщі.

Крім того, Канада передасть ЗСУ 10 тисяч снарядів калібром 105 мм й протягом найближчих тижнів завершить доставку 122 броньованих автомобілів Roshel, про що було оголошено раніше. На цей час в Україну прибуло 88 таких машин.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вранці 10 червня приїхав до Києва з неоголошеним візитом.

До слова, уряд Великої Британії оголосив про виділення додаткових £16 млн гуманітарної допомоги Україні для подолання наслідків затоплень, спричинених руйнуванням Каховської дамби.