Канада виділить понад $2 млн на українську поліцію
Глава МЗС Канади Франсуа-Філіппа Шампань вважає, що виділені кошти допоможуть зміцнити потенціал української поліції
Кошти будуть виділені в рамках реформ, що проводяться в Україні
Канада виділить понад $2 млн на підтримку Національної поліції України.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Канади.
Глава МЗС Канади Франсуа-Філіппа Шампань вважає, що виділені кошти допоможуть зміцнити потенціал української поліції.
«Міністр повідомив про виділення протягом трьох років понад $2 млн, які покликані допомогти зміцнити потенціал національної поліції України», – йдеться в повідомленні.
Кошти будуть виділені в рамках реформ, що проводяться в Україні.
Нагадаємо, посол України анонсував підписання з Канадою угоди про мобільність молоді.
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