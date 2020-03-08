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    Події в Україні

    Канада виділить понад $2 млн на українську поліцію

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    Глава&nbsp;МЗС Канади&nbsp;Франсуа-Філіппа Шампань вважає,&nbsp;що&nbsp;виділені кошти допоможуть&nbsp;зміцнити потенціал української поліції - Канада виділить понад $2 млн на українську поліцію
    Глава МЗС Канади Франсуа-Філіппа Шампань вважає, що виділені кошти допоможуть зміцнити потенціал української поліції

    Кошти будуть виділені в рамках реформ, що проводяться в Україні

    Канада виділить понад $2 млн на підтримку Національної поліції України.

    Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Канади.

    Глава МЗС Канади Франсуа-Філіппа Шампань вважає, що виділені кошти допоможуть зміцнити потенціал української поліції.

    «Міністр повідомив про виділення протягом трьох років понад $2 млн, які покликані допомогти зміцнити потенціал національної поліції України», – йдеться в повідомленні.

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    Кошти будуть виділені в рамках реформ, що проводяться в Україні.

    Нагадаємо, посол України анонсував підписання з Канадою угоди про мобільність молоді.

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