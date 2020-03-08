Канада виділить понад $2 млн на українську поліцію



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Глава МЗС Канади Франсуа-Філіппа Шампань вважає, що виділені кошти допоможуть зміцнити потенціал української поліції

Кошти будуть виділені в рамках реформ, що проводяться в Україні

Канада виділить понад $2 млн на підтримку Національної поліції України.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Канади.

Глава МЗС Канади Франсуа-Філіппа Шампань вважає, що виділені кошти допоможуть зміцнити потенціал української поліції.

«Міністр повідомив про виділення протягом трьох років понад $2 млн, які покликані допомогти зміцнити потенціал національної поліції України», – йдеться в повідомленні.

Кошти будуть виділені в рамках реформ, що проводяться в Україні.

Нагадаємо, посол України анонсував підписання з Канадою угоди про мобільність молоді.

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