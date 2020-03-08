Посол в Канаді Шевченко: колись виходець із діаспори може стати президентом України



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Посол України в Канаді Андрій Шевченко Фото: «Радіо Свобода»

Дипломат не виключає, що у разі запровадження подвійного громадянства Україна може обрати президентом вихідця з діаспори

Посол України в Канаді Андрій Шевченко не виключає, що у майбутньому представник діаспори стане главою нашої держави.

Про це дипломат сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода».

На запитання, чи може виходець з діаспори стати президентом, якщо Україна запровадить подвійне громадянство, Шевченко сказав, що не виключає цього.

«Я не виключав би цього. Більше того, мені здається, що подвійне громадянство може стати великим активом для України, воно може стати дуже корисною річчю для українців, для України, якщо ми знайдемо правильний підхід до цього і не дамо можливості Росії зловживати цією темою», - сказав Шевченко.

Посол також повідомив, що у 2019 році Канада відмовила у візі понад 26% заявникам з України.

Раніше повідомлялося, що Кабмін хоче спростити процедуру отримання українського громадянства.

Також новопризначений глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна має узаконити подвійне громадянство, але не для тих громадян, які разом із українським мають паспорт РФ.