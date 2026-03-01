Лінія фронту станом на 1 березня 2026. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, однією ракетою, 65 авіаційних ударів, скинув 208 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5735 дронів-камікадзе та здійснив 2767 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

1 березня станом на 22:00 відбулося 132 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 31 окупанта та 11 – поранено, знищено три одиниці автомобільного транспорту, 10 одиниць спеціальної техніки, дві гармати, один пункт управління БпЛА, пошкоджено один танк, три артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільного транспорту, одну одиницю спеціальної техніки, чотири пункти управління БпЛА та 45 укриттів ворога. Знищено або подавлено 167 БпЛА різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог завдав двох авіаударів, скинув шість авіабомб, здійснив 111 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 18 – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник двічі штурмував позиції наших підрозділів в районі Приліпки та в напрямку Зибиного.

На Куп’янському напрямку

Ворог тричі атакував у напрямку Піщаного, Петропавлівки та Глушківки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали сім атак окупантів в бік населених пунктів Дробишеве, Діброва, Лиман та в районі Зарічного.

На Слов’янському напрямку

Противник 11 разів намагався просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Платонівка, Закітне, Різниківка та в напрямку Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 11 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Русин Яр, Софіївка та в напрямках Іллінівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 20 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в напрямку Білицького. Одне боєзіткнення ще триває.

На Олександрівському напрямку

Ворог шість разів наступав в районах населених пунктів Вороне, Тернове, Злагода та Степове. Писанці та Великомихайлівка зазнали авіаударів противника.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 23 атаки у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Залізничного, Добропілля й Староукраїнки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Самійлівка, Голубкове, Чарівне, Гуляйпільське, Любицьке, Терсянка, Барвінівка, Верхня Терса. Три боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку

Триває одне боєзіткнення з ворогом неподалік Плавнів. Авіаударів зазнали Комишуваха, Веселянка, Малокатеринівка.

Нагадаємо, триває 1467-й день повномасштабної війни в Україні.