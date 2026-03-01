Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 1 березня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 1 березня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 1 березня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку 

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, однією ракетою, 65 авіаційних ударів, скинув 208 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5735 дронів-камікадзе та здійснив 2767 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

1 березня станом на 22:00 відбулося 132 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 31 окупанта та 11 – поранено, знищено три одиниці автомобільного транспорту, 10 одиниць спеціальної техніки, дві гармати, один пункт управління БпЛА, пошкоджено один танк, три артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільного транспорту, одну одиницю спеціальної техніки, чотири пункти управління БпЛА та 45 укриттів ворога. Знищено або подавлено 167 БпЛА різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог завдав двох авіаударів, скинув шість авіабомб, здійснив 111 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 18 – із застосуванням РСЗВ.

Лінія фронту станом на 1 березня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник двічі штурмував позиції наших підрозділів в районі Приліпки та в напрямку Зибиного.

Лінія фронту станом на 1 березня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог тричі атакував у напрямку Піщаного, Петропавлівки та Глушківки.

Лінія фронту станом на 1 березня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали сім атак окупантів в бік населених пунктів Дробишеве, Діброва, Лиман та в районі Зарічного.

Лінія фронту станом на 1 березня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Противник 11 разів намагався просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Платонівка, Закітне, Різниківка та в напрямку Рай-Олександрівки.

Лінія фронту станом на 1 березня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 11 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Русин Яр, Софіївка та в напрямках Іллінівки й Новопавлівки.

Лінія фронту станом на 1 березня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 20 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в напрямку Білицького. Одне боєзіткнення ще триває.

Лінія фронту станом на 1 березня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Олександрівському напрямку

Ворог шість разів наступав в районах населених пунктів Вороне, Тернове, Злагода та Степове. Писанці та Великомихайлівка зазнали авіаударів противника.

Лінія фронту станом на 1 березня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 23 атаки у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Залізничного, Добропілля й Староукраїнки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Самійлівка, Голубкове, Чарівне, Гуляйпільське, Любицьке, Терсянка, Барвінівка, Верхня Терса. Три боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 1 березня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Оріхівському напрямку

Триває одне боєзіткнення з ворогом неподалік Плавнів. Авіаударів зазнали Комишуваха, Веселянка, Малокатеринівка.

Лінія фронту станом на 1 березня 2026. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1467-й день повномасштабної війни в Україні.

