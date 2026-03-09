Окупанти створили перший «юнармійський клас» у маріупольській школі

Учнів навчатимуть стройовій підготовці та зброї для служби в армії Росії

Російські загарбники продовжують посилювати ідеологічний тиск на молодь у тимчасово окупованому Маріуполі. У одній із місцевих шкіл міста офіційно відкрили перший «юнармійський клас», де українських дітей готуватимуть до служби в армії країни-агресора. За повідомленням Маріупольської міської ради, на базі місцевої школи №41 створили спеціалізований клас мілітарного руху, інформує «Главком».

Під час відкриття класу учнів змусили скласти «присягу» на вірність РФ та вступити до лав молодіжної організації «Юнармія», яка перебуває під прямим кураторством міноборони Росії.

Повідомляється, що замість стандартного навчання діти проходитимуть стройову підготовку, тактичну медицину та посилене «патріотичне виховання». Керівництво окупаційного закладу не приховує справжньої мети таких нововведень – підготовку майбутнього мобілізаційного ресурсу для армії РФ.

«Ми прагнемо виховати майбутніх захисників країни», – заявила директорка окупаційної школи.

Зауважимо, що у тимчасово окупованому Маріуполі осередки «Юнармії» вже діють на базі шкіл №26 та №7. Минулого року так звана «адміністрація» міста видала наказ про необхідність співпраці навчальних закладів із цим мілітаристським рухом.

Правозахисники наголошують, що такі дії спрямовані на повне знищення української ідентичності та підготовку кадрового резерву для збройних сил РФ безпосередньо з-поміж жителів окупованих територій.

«Главком» писав, що на окупованій Херсонщині дітей масово залучають до «Юнармії». Окупаційні медіа вже поширюють інформацію про те, що до лав організації вступили понад 250 неповнолітніх жителів регіону. Російська пропаганда відкрито називає цих дітей «майбутніми захисниками Росії», що підтверджує наміри ворога використовувати підростаюче покоління як мобілізаційний ресурс.