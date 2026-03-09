Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти створили перший «юнармійський клас» у маріупольській школі

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти створили перший «юнармійський клас» у маріупольській школі
Російська адміністрація продовжує політику мілітаризації українських дітей
фото з відкритих джерел

Учнів навчатимуть стройовій підготовці та зброї для служби в армії Росії

Російські загарбники продовжують посилювати ідеологічний тиск на молодь у тимчасово окупованому Маріуполі. У одній із місцевих шкіл міста офіційно відкрили перший «юнармійський клас», де українських дітей готуватимуть до служби в армії країни-агресора. За повідомленням Маріупольської міської ради, на базі місцевої школи №41 створили спеціалізований клас мілітарного руху, інформує «Главком».

Під час відкриття класу учнів змусили скласти «присягу» на вірність РФ та вступити до лав молодіжної організації «Юнармія», яка перебуває під прямим кураторством міноборони Росії.

Повідомляється, що замість стандартного навчання діти проходитимуть стройову підготовку, тактичну медицину та посилене «патріотичне виховання». Керівництво окупаційного закладу не приховує справжньої мети таких нововведень – підготовку майбутнього мобілізаційного ресурсу для армії РФ.

«Ми прагнемо виховати майбутніх захисників країни», – заявила директорка окупаційної школи.

Зауважимо, що у тимчасово окупованому Маріуполі осередки «Юнармії» вже діють на базі шкіл №26 та №7. Минулого року так звана «адміністрація» міста видала наказ про необхідність співпраці навчальних закладів із цим мілітаристським рухом.

Правозахисники наголошують, що такі дії спрямовані на повне знищення української ідентичності та підготовку кадрового резерву для збройних сил РФ безпосередньо з-поміж жителів окупованих територій.

«Главком» писав, що на окупованій Херсонщині дітей масово залучають до «Юнармії». Окупаційні медіа вже поширюють інформацію про те, що до лав організації вступили понад 250 неповнолітніх жителів регіону. Російська пропаганда відкрито називає цих дітей «майбутніми захисниками Росії», що підтверджує наміри ворога використовувати підростаюче покоління як мобілізаційний ресурс.

Читайте також:

Теги: ворог Маріуполь школа діти окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На окупованій Херсонщині посилилися репресії проти цивільних
На окупованій Херсонщині посилилися репресії проти цивільних
Вчора, 07:59
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11737 танків
Втрати ворога станом на 7 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
7 березня, 07:08
Ситуація на фронті 1 березня
Лінія фронту станом на 1 березня 2026. Зведення Генштабу
1 березня, 22:23
Ситуація на фронті 28 лютого
Лінія фронту станом на 28 лютого 2026. Зведення Генштабу
28 лютого, 22:24
За словами Сирського, 2025 року у Кремлі поставили завдання перед окупаційної армією захопити весь Донбас
Сирський розповів, як вдалося зірвати масштабний наступ Росії
22 лютого, 16:15
Російські сили намагаються прорватися між Покровськом і Мирноградом
Окупанти тиснуть на Покровськ і Мирноград: тривожні висновки DeepState
16 лютого, 22:48
16 лютого Зеленський провів селектор по ситуації в областях нашої країни
Часу обмаль: Зеленський доручив протягом дня розгорнути додатковий захист від ворожих ракет
16 лютого, 14:34
Ситуація на фронті 11 лютого
Лінія фронту станом на 11 лютого 2026. Зведення Генштабу
11 лютого, 22:35
Росія має кількох провайдерів швидкісного супутникового інтернету, які працюють на базі супутників серій «Ямал» та «Експрес»
Росіяни отримали нові супутникові термінали після відключень Starlink
10 лютого, 06:18

Події в Україні

Окупанти створили перший «юнармійський клас» у маріупольській школі
Окупанти створили перший «юнармійський клас» у маріупольській школі
У Харкові завершено пошуково-рятувальні роботи: серед загиблих – дві дитини
У Харкові завершено пошуково-рятувальні роботи: серед загиблих – дві дитини
Унаслідок атак РФ є знеструмлення: у яких регіонах
Унаслідок атак РФ є знеструмлення: у яких регіонах
Сили оборони вразили десантний катер РФ у Криму (відео)
Сили оборони вразили десантний катер РФ у Криму (відео)
На окупованих територіях ворог фіксує дані людей, які отримують міжнародні посилки
На окупованих територіях ворог фіксує дані людей, які отримують міжнародні посилки
Уночі РФ вдарила по Україні «Іскандерами» та дронами: наслідки
Уночі РФ вдарила по Україні «Іскандерами» та дронами: наслідки

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
7 березня, 11:15

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua