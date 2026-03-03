Головна Країна Події в Україні
РФ пошкодила портову інфраструктуру на Одещині
Зафіксовано пошкодження складу сухих вантажів і дорожніх контейнерів, а також вибито скління в адміністративних будівлях
Внаслідок атаки дронів зазнали руйнувань склад і транспортні об’єкти, постраждалих немає

В Одеській області внаслідок нічної атаки російських ударних безпілотників пошкоджені об’єкти портової та транспортної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера.

«Цієї ночі ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Зазнали пошкоджень обʼєкти портової та транспортної інфраструктури», – зазначив він.

За словами посадовця, пошкоджено склад сухих вантажів і дорожні контейнери, вибиті скління в адміністративних будівлях. Загоряння не зафіксовано, постраждалих немає.

На місцях працюють екстрені та комунальні служби. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини Російської Федерації.

До слова, минулої доби російські війська обстріляли територію Сумської області. Під вогнем опинилися громади Сумського, Шосткинського та Охтирського районів. Унаслідок ворожих атак травмовано чотирьох мирних мешканців, серед яких дитина, а також пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

До слова, на тимчасово окупованих територіях України загарбники використовують гуманітарну катастрофу як інструмент тиску для примусової паспортизації. Мешканці Запорізької та Херсонської областей фактично позбавлені права на лікування без наявності російського документа та відповідного медичного поліса. Відмова у медичній допомозі стала системною практикою, яка поширюється навіть на випадки, що потребують термінового втручання.

Теги: порт Одещина війна окупанти росія

