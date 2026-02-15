Головна Країна Суспільство
Куди відправляють бійців, які повернулися із СЗЧ: відповідь Генштабу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Військові, які бажають повернутися з першого СЗЧ, як і раніше, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності
фото з відкритих джерел

У відповіді на інформаційний запит йдеться, що військових після СЗЧ направляють до підрозділів пріоритетного комплектування

Під час переведення з батальйонів резерву військових після самовільного залишення частини (СЗЧ) враховуються рекомендаційні листи від бойових бригад, що потребують поповнення особовим складом. Такі ж листи від військових частин забезпечення до уваги не беруться. Як інформує «Главком», про це повідомили у Генштабі ЗСУ у відповідь на інформаційний запит hromadske.

У документі йдеться, що таких військових направляють до підрозділів пріоритетного комплектування.

 «Загальна система комплектування ЗС України побудована так, що в насамперед доукомплектовуються військові частини бойового складу», – пояснили в Генштабі, не уточнюючи, про які саме підрозділи йдеться.

У виданні нагадали, що раніше військові, які робили спробу перевестися через СЗЧ, повідомили, буцімто батальйони резерву не враховуватимуть рекомендаційні листи бригад Сухопутних військ і перенаправлятимуть бійців у штурмові підрозділи.

У Генштабі ЗСУ запевнили, що військові, які бажають повернутися з першого СЗЧ, як і раніше, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності, якщо добровільно звертаються із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до своєї або іншої військової частини.

Після того, як суд закриє кримінальне провадження, військовий, що повернувся з першого СЗЧ, зобов’язаний протягом 72 годин прибути до відповідної військової частини або місця служби.

Раніше військовослужбовець і народний депутат VIII скликання Ігор Луценко назвав самовільне залишення частин (СЗЧ) найбільшою проблемою української армії.

Також «Главком» писав, що ситуація з ухиленням від мобілізації в Україні є критичною, а 80% призовників тікають з центрів підготовки. Кількість тих, хто ухиляється, з часом може зрівнятися з чисельністю чинної армії.

«У нас скоро кількість СЗЧ буде дорівнювати нашій армії. І ці люди потім ще будуть висловлювати претензії тим, хто зараз воює», – сказав нардеп та секретар комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко.

Парламентар наголосив, що держава не вживає достатніх заходів для повернення цих людей або створення умов, які б перешкоджали їхній втечі та стимулювали до виконання свого обов’язку.

 

