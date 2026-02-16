Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 16 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ

glavcom.ua
РФ з початку війни втратила 11 676 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 180 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 16 лютого 2026 року.

Втрати Росії у війні на 16 лютого 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 16 лютого втратила:

  • особового складу – близько 1 254 450 (+1 180) осіб.
  • танків – 11 676 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 042 (+5) од.
  • артилерійських систем – 37 319 (+26) од.
  • РСЗВ – 1 648 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 301 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 135 459 (+601) од.
  • крилаті ракети – 4 286 (+0) од.
  • кораблі/катери – 29 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 78 654 (+169) од.
  • спеціальна техніка – 4 071 (+0) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1454-й день повномасштабної війни в Україні.

