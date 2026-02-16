Втрати ворога станом на 16 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 180 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 16 лютого 2026 року.
Втрати Росії у війні на 16 лютого 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 16 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 254 450 (+1 180) осіб.
- танків – 11 676 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 042 (+5) од.
- артилерійських систем – 37 319 (+26) од.
- РСЗВ – 1 648 (+0) од.
- засоби ППО – 1 301 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 135 459 (+601) од.
- крилаті ракети – 4 286 (+0) од.
- кораблі/катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 78 654 (+169) од.
- спеціальна техніка – 4 071 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1454-й день повномасштабної війни в Україні.
