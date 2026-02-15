Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого 2026 року

Нині триває 1453-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники відбили 59 штурмових атак ворога

За минулу добу відбулося 218 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 52 авіаційних ударів, скинувши 170 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4316 дронів-камікадзе та здійснили 2875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 83 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Іванівка Дніпропетровської області; Трудове, Верхня Терса, Гірке, Воздвижівка, Воскресенка, Самійлівка, Лісне, Оріхів, Веселянка, Юліївка Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та одну іншу важливу ціль російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого 2026 року фото 1

Минулої доби наші захисники відбили сім атак, противник здійснив 147 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, чотири з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого 2026 року фото 2

Противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Рибалчине та у бік населених пунктів Графське, Охрімівка, Колодязне.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого 2026 року фото 3

Відбулося вісім атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Піщане, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Глушківки, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого 2026 року фото 4

Ворог атакував 12 разів, намагаючись просунутися вперед у районі Греківки та у бік Ставків, Дробишевого, Лимана.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого 2026 року фото 5

Наші оборонці відбили 11 спроб окупантів просунутися вперед, у районах Дронівки, Ямполя, Закітного та у бік Платонівки, Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого 2026 року фото 6

Росіяни тричі намагалися просунутися на позиції наших військ, у бік Новодмитрівки та в районі Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого 2026 року фото 7

Ворог здійснив 13 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Софіївка та у бік Іллінівки, Костянтинівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого 2026 року фото 8

Наші захисники зупинили 59 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Нове Шахове, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Іванівка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого 2026 року фото 9

Ворог п’ять разів атакував наші позиції, у районах Вишневого, Злагоди та Привілля.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого 2026 року фото 10

Противник 19 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя, Рибного та у бік Зеленого, Добропілля, Залізничного, Прилук.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого 2026 року фото 11

Наші захисники відбили дві атаки, у районі Приморського.

Нагадаємо, триває 1453-й день повномасштабної війни в Україні.

