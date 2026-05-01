Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ спростували черговий фейк РФ про «успіхи» на Сумщині

Валерія Поліщук
glavcom.ua
Валерія Поліщук
google social img telegram social img facebook social img
В угрупованні військ «Курськ» заявили, що жодного просування ворога в районі села Корчаківка на Сумщині немає
фото: pidvoltg.gov.ua

Російська пропаганда поширила фейк про нібито захоплення села Корчаківка на Сумщині, намагаючись створити ілюзію успіхів до свята 1 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Центру комунікацій угруповання військ «Курськ» в Facebook.

В угрупованні військ «Курськ» офіційно заявили, що жодного просування ворога в районі села Корчаківка немає. Сили оборони України впевнено утримують займані позиції та контролюють ситуацію на цій ділянці фронту. Повідомлення про «розгром» українських підрозділів не відповідають дійсності та є частиною інформаційно-психологічної операції окупантів.

Українські військові пов’язують появу таких вкидів із російським «синдромом червоної дати». Через свято 1 травня російському офіцерському складу терміново знадобилися «перемоги» для звітів перед керівництвом.

«Схоже, що бажання отримати чергову медальку чи премію змушує їх "захоплювати" населені пункти, навіть не підходячи до них у реальності», – йдеться у повідомленні Центру комунікацій. 

фото: eepstatemap.live

Нагадаємо, російські окупанти регулярно поширюють дезінформацію про «успіхи» на фронті, намагаючись деморалізувати населення та приховати власну неспроможність досягти реальних результатів. Сумщина є прикордонним регіоном, який щоденно потерпає від артилерійських обстрілів та ударів дронів з боку РФ, проте українські військові продовжують надійно захищати кордон на цьому напрямку.

Раніше повідомлялося, що російські пропагандисти розгорнули нову дезінформаційну кампанію, мета якої – посіяти паніку в українському суспільстві та підірвати авторитет ЗСУ. У межах цієї атаки окупанти застосували технології штучного інтелекту для створення фейкового відео, на якому нібито зафіксовано залишення позицій підрозділами морської піхоти в Донецькій області.

Теги: війна військові Сумщина окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua