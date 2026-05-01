ЗСУ спростували черговий фейк РФ про «успіхи» на Сумщині
Військові розповіли, що насправді відбувається на Сумщині
Російська пропаганда поширила фейк про нібито захоплення села Корчаківка на Сумщині, намагаючись створити ілюзію успіхів до свята 1 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Центру комунікацій угруповання військ «Курськ» в Facebook.
В угрупованні військ «Курськ» офіційно заявили, що жодного просування ворога в районі села Корчаківка немає. Сили оборони України впевнено утримують займані позиції та контролюють ситуацію на цій ділянці фронту. Повідомлення про «розгром» українських підрозділів не відповідають дійсності та є частиною інформаційно-психологічної операції окупантів.
Українські військові пов’язують появу таких вкидів із російським «синдромом червоної дати». Через свято 1 травня російському офіцерському складу терміново знадобилися «перемоги» для звітів перед керівництвом.
«Схоже, що бажання отримати чергову медальку чи премію змушує їх "захоплювати" населені пункти, навіть не підходячи до них у реальності», – йдеться у повідомленні Центру комунікацій.
Нагадаємо, російські окупанти регулярно поширюють дезінформацію про «успіхи» на фронті, намагаючись деморалізувати населення та приховати власну неспроможність досягти реальних результатів. Сумщина є прикордонним регіоном, який щоденно потерпає від артилерійських обстрілів та ударів дронів з боку РФ, проте українські військові продовжують надійно захищати кордон на цьому напрямку.
Раніше повідомлялося, що російські пропагандисти розгорнули нову дезінформаційну кампанію, мета якої – посіяти паніку в українському суспільстві та підірвати авторитет ЗСУ. У межах цієї атаки окупанти застосували технології штучного інтелекту для створення фейкового відео, на якому нібито зафіксовано залишення позицій підрозділами морської піхоти в Донецькій області.
