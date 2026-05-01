ЗСУ спростували черговий фейк РФ про «успіхи» на Сумщині

В угрупованні військ «Курськ» заявили, що жодного просування ворога в районі села Корчаківка на Сумщині немає

Військові розповіли, що насправді відбувається на Сумщині

Російська пропаганда поширила фейк про нібито захоплення села Корчаківка на Сумщині, намагаючись створити ілюзію успіхів до свята 1 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Центру комунікацій угруповання військ «Курськ» в Facebook.

В угрупованні військ «Курськ» офіційно заявили, що жодного просування ворога в районі села Корчаківка немає. Сили оборони України впевнено утримують займані позиції та контролюють ситуацію на цій ділянці фронту. Повідомлення про «розгром» українських підрозділів не відповідають дійсності та є частиною інформаційно-психологічної операції окупантів.

Українські військові пов’язують появу таких вкидів із російським «синдромом червоної дати». Через свято 1 травня російському офіцерському складу терміново знадобилися «перемоги» для звітів перед керівництвом.

«Схоже, що бажання отримати чергову медальку чи премію змушує їх "захоплювати" населені пункти, навіть не підходячи до них у реальності», – йдеться у повідомленні Центру комунікацій.

Росіяни поширили фейк про захоплення Корчаківки на Сумщині фото: eepstatemap.live

Нагадаємо, російські окупанти регулярно поширюють дезінформацію про «успіхи» на фронті, намагаючись деморалізувати населення та приховати власну неспроможність досягти реальних результатів. Сумщина є прикордонним регіоном, який щоденно потерпає від артилерійських обстрілів та ударів дронів з боку РФ, проте українські військові продовжують надійно захищати кордон на цьому напрямку.

Раніше повідомлялося, що російські пропагандисти розгорнули нову дезінформаційну кампанію, мета якої – посіяти паніку в українському суспільстві та підірвати авторитет ЗСУ. У межах цієї атаки окупанти застосували технології штучного інтелекту для створення фейкового відео, на якому нібито зафіксовано залишення позицій підрозділами морської піхоти в Донецькій області.