Головна Думки вголос Кирило Сазонов
search button user button menu button
Кирило Сазонов Журналіст, політолог, військовослужбовець

План захоплення Донбасу до осені вже тріщить по швах. Огляд фронту

google social img telegram social img facebook social img
фото: ria.ru

Друзі, коротко про ситуацію на Донбасі. А саме про ключову ціль противника – Краматорську агломерацію. Два тижні тому я припускав, що окупантам не вистачить наявних сил і резервів для серйозного наступу, і вони неминуче застрягнуть.

Так і сталося. На Лиманському напрямку на північ від Слов’янська просування немає. Наш виступ вони зрізати так і не змогли, а без цього подальше просування неможливе. Урочисте взяття Дробишевого (600 осіб населення до війни) з рапортом у прямому ефірі стало фінішем. Загрузли в боях поруч.

Найуспішніший для окупантів напрямок з боку Сіверська обмежився успіхами місячної давності. Ну, щодо ривка на Добропілля від Покровська все й так зрозуміло. Там тривають дуже серйозні бойові дії, і противник не може навіть думати про просування на північ. Тобто думати може – рухатися не може. Загрузли в боях за Гришине та залишки Покровська.

Розмови про взяття Костянтинівки (і Дружківки!) до кінця квітня з самого початку виглядали як ненаукова фантастика з полиці «Київ за три дні та інші еротичні фантазії самотніх підлітків». Тому окупанти викладаються на повну на південному напрямку, штурмуючи Костянтинівку.

На захід від Костянтинівки противник захопив Бересток і навіть проривався за трасу «Покровськ-Бахмут», але на цьому все. У самій Костянтинівці зараз бої точаться на південній околиці в районі вокзалу. Просунутися до центру не вдалося. Серйозні зусилля противник зосередив на схід від міста, намагаючись одночасно штурмувати Костянтинівку і просуватися далі до Дружківки. Через Ступочки на Новодмитрівку.

Проблема в тому, що оборону там тримає 24-та механізована бригада. І продовжують утримувати позиції в самому місті Часів Яр. Спроби проскочити повз закінчуються погано. А якщо захопитися, то фланговим ударом можуть і відрізати найбадьоріших штурмовиків від основних сил. Тож поки що всі сили кинуті на те, щоб витіснити 24-ту механізовану бригаду з позицій, але це не вдається.

Підсумовуючи. План щодо захоплення Донецької області до вересня у два етапи вже тріщить по швах. Вийти з трьох боків до Краматорська не вдається. А якщо судити з останніх двох тижнів – ні з одного не вдається. Костянтинівка виявилася занадто міцним горішком.

Чи зможуть окупанти змінити ситуацію за рахунок стратегічних резервів у 20 тисяч, про які говорить ГУР? Звичайно, поповнення додасть їм можливостей, але м'ясні штурми швидко його сточують. Ну і до приходу поповнення – скільки їх ще ляже під Часиком і на околицях Костянтинівки?

Кажуть, у Торецьку ще й елітний підрозділ кадирівців, який зняв відео для TikTok, розгромили вщент, а вони навіть не планували наближатися до Костянтинівки. З усіх успіхів у Донецькій області Кремль може похвалитися лише регулярними бомбардуваннями житлових кварталів. Успіхів на лінії фронту – практично нуль. Втрати – удвічі вищі, ніж на інших ділянках фронту. Такий негостинний Донбас…

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія окупанти Донбас війна військові Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua