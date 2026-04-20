План захоплення Донбасу до осені вже тріщить по швах. Огляд фронту

Втрати ростуть, успіхів нуль. Як зірвався план росіян на Донбасі

Друзі, коротко про ситуацію на Донбасі. А саме про ключову ціль противника – Краматорську агломерацію. Два тижні тому я припускав, що окупантам не вистачить наявних сил і резервів для серйозного наступу, і вони неминуче застрягнуть.

Так і сталося. На Лиманському напрямку на північ від Слов’янська просування немає. Наш виступ вони зрізати так і не змогли, а без цього подальше просування неможливе. Урочисте взяття Дробишевого (600 осіб населення до війни) з рапортом у прямому ефірі стало фінішем. Загрузли в боях поруч.

Найуспішніший для окупантів напрямок з боку Сіверська обмежився успіхами місячної давності. Ну, щодо ривка на Добропілля від Покровська все й так зрозуміло. Там тривають дуже серйозні бойові дії, і противник не може навіть думати про просування на північ. Тобто думати може – рухатися не може. Загрузли в боях за Гришине та залишки Покровська.

Розмови про взяття Костянтинівки (і Дружківки!) до кінця квітня з самого початку виглядали як ненаукова фантастика з полиці «Київ за три дні та інші еротичні фантазії самотніх підлітків». Тому окупанти викладаються на повну на південному напрямку, штурмуючи Костянтинівку.

На захід від Костянтинівки противник захопив Бересток і навіть проривався за трасу «Покровськ-Бахмут», але на цьому все. У самій Костянтинівці зараз бої точаться на південній околиці в районі вокзалу. Просунутися до центру не вдалося. Серйозні зусилля противник зосередив на схід від міста, намагаючись одночасно штурмувати Костянтинівку і просуватися далі до Дружківки. Через Ступочки на Новодмитрівку.

Проблема в тому, що оборону там тримає 24-та механізована бригада. І продовжують утримувати позиції в самому місті Часів Яр. Спроби проскочити повз закінчуються погано. А якщо захопитися, то фланговим ударом можуть і відрізати найбадьоріших штурмовиків від основних сил. Тож поки що всі сили кинуті на те, щоб витіснити 24-ту механізовану бригаду з позицій, але це не вдається.

Підсумовуючи. План щодо захоплення Донецької області до вересня у два етапи вже тріщить по швах. Вийти з трьох боків до Краматорська не вдається. А якщо судити з останніх двох тижнів – ні з одного не вдається. Костянтинівка виявилася занадто міцним горішком.

Чи зможуть окупанти змінити ситуацію за рахунок стратегічних резервів у 20 тисяч, про які говорить ГУР? Звичайно, поповнення додасть їм можливостей, але м'ясні штурми швидко його сточують. Ну і до приходу поповнення – скільки їх ще ляже під Часиком і на околицях Костянтинівки?

Кажуть, у Торецьку ще й елітний підрозділ кадирівців, який зняв відео для TikTok, розгромили вщент, а вони навіть не планували наближатися до Костянтинівки. З усіх успіхів у Донецькій області Кремль може похвалитися лише регулярними бомбардуваннями житлових кварталів. Успіхів на лінії фронту – практично нуль. Втрати – удвічі вищі, ніж на інших ділянках фронту. Такий негостинний Донбас…