В окупованому Донецьку пролунали вибухи

Під удар БпЛА потрапив не лише Донецьк, а й Макіївка

У ніч на 27 травня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Окупований Донецьк масовано атакували безпілотники – місцеві пишуть, що атака триває вже не першу годину. Ймовірно, у місті є ураження.

Також неспокійно було в окупованій Макіївці. Там після вибухів розгорілася сильна пожежа. За непідтвердженою інформацією, палала АЗС.

Як відомо, у ніч на 22 травня окуповані Маріуполь та Донецьк знаходяться під атакою безпілотників.

За попередньою інформацією, у Нікольському уражено підстанцію, через що частина селищ Маріупольського району та окремі райони Маріуполя залишились без світла.

Нагадаємо, увечері 18 січня на тимчасово окупованих територіях Донецької області пролунала серія вибухів. Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників та роботу систем протиповітряної оборони.

За попередніми даними, основний удар був спрямований на об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього Кіровський та Куйбишевський райони Донецька залишилися без електропостачання.

Раніше у ніч на 14 січня безпілотники атакували тимчасово окуповані території Донецької області.

Безпілотники атакували підстанції на окупованій території. Повідомлялося про вибухи у Донецьку, Макіївці.

До слова, у ніч на 13 січня в тимчасово окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА.

Керівник Центру Вивчення окупації Петр Андрющенко пише, що у Маріуполі виникла пожежа в районі Донецької траси. Попередньо, палає підстанція в Кальміуському районі. Крім того, ймовірно, уражено бази окупантів на ММК ім. Ілліча дуже. Чутно звуки детонації.

Також повідомляється, що проблеми зі світлом зараз в багатьох районах окупованої Донеччини.