З вілли – на нари. «Главком» дізнався про умови тримання ексміністра Галущенка в СІЗО

Герман Галущенко сидить у звичайній камері, каже його адвокат

Антикорупційні органи підозрюють Германа Галущенка у відмиванні коштів та участі у злочинній організації

Більше тижня колишній міністр енергетики, а згодом юстиції Герман Галущенко перебуває у Лук’янівському слідчому ізоляторі Києва. У коментарі «Главкому» адвокат підозрюваного експосадовця Віталій Свірєпов повідомив, що його клієнт сидить у звичайній камері, без поліпшених умов.

Крім Галущенка, у камері ще троє ув’язнених.

«Умови звичайні: вбиральня, умивальник», – додав захисник ексміністра.

На уточнююче запитання, чи планує Галущенко переселитися у платну камеру СІЗО, його адвокат не дав чіткої відповіді.

Разом із тим, сьогодні, 26 лютого заступник міністра юстиції Євген Пікалов (його керівником донедавна був Галущенко) на засіданні парламентського комітету з питань антикорупційної політики заявив: всього у Лук’янівському СІЗО – 374 камери. З них 25 камер є платними. Однак для того, щоб туди потрапити, діє певна черга, наявність якої підтвердив Пікалов.

Як повідомляв «Главком», 17 лютого антикорупційний суд обрав Герману Галущенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 200 млн грн. Антикорупційні органи підозрюють Германа Галущенка у відмиванні коштів та участі у злочинній організації.

Запобіжний захід діє 60 діб. У разі внесення застави підозрюваний повинен виконувати низку обов'язків: без дозволу суду або органу досудового розслідування йому заборонено покидати межі Києва та області; також він має утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі «Мідас», зокрема, Тимуром Міндічем та Олександром Цукерманом.

Раніше підозрюваний у корупційному злочині колишній міністр юстиції та енергетики Герман Галущенко визнав у суді, що деякий час мешкав в арештованому будинку площею 647 кв. м, що на вулиці Добровольчих батальйонів, 40 у Києві.

Вказаним маєтком володіє нідерландський «Фонд глобальна інвестиція» (Stichting Global Investment), за яким, за даними правоохоронців, стоїть колишній міністр внутрішніх справ часів Януковича Віталій Захарченко. Будинок огороджено чотириметровим парканом з натурального каменю та металевими елементами. На початок червня 2025 року вартість цього активу, за даними незалежного оцінщика, складала 48,48 млн грн.

Галущенко пояснив, що подобово орендував будинок Захарченка; це вартувало йому $130. Галущенко додав, що кошти платив чоловікові, який відповідав за майно.

«Протягом останніх десяти років цей будинок здавався в оренду. До цього я жив в іншому будинку. Однак, коли у 2022 році на мене був замах, то мені дали охорону. Довелося змінювати місця проживання», – наголосив Галущенко.

Як відомо, 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),

Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,

Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

Олександр Цукерман (Шугармен),

Ігор Фурсенко (Рьошик),

Леся Устименко,

Людмила Зоріна.

Також повідомлялося, що Германа Галущенка на плівках фігуранти називали «Професором» та «Сигізмундом».