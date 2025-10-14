Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2025 року
Нині триває 1329-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень

За минулу добу відбулося 190 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 108 авіаударів, скинувши 213 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 315 обстрілів, з них 69 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 214 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Барвінівка, Залізничне Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки, три пункти управління та два артилерійські засоби російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося шість бойових зіткнень. Противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув 11 керованих авіаційних бомб та здійснив 157 артилерійських обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося 15 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського, Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Дерилове, Шандриголове, Новоселівка, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки, Лиману й Дробишевого.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Упродовж минулої доби ворог здійснив сім атак на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та Григорівка.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник двічі атакував позиції наших оборонців у районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Предтечине, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Бересток, Русин Яр, Миколайпілля, Полтавка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 65 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоукраїнка, Новоекономічне, Балаган, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Миролюбівка, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили 28 атак на позиції українських військ поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Січневе, Вороне, Степове, Новомиколаївка, Новогригорівка, Ялта та Соснівка.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог тричі проводив наступальні дії в напрямку Антонівки.

Нагадаємо, триває 1329-й день повномасштабної війни в Україні.

