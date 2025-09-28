CNN пояснив, як гібридна війна проти Європи може нашкодити Путіну

Ескалація гібридної агресії посилилася після недавнього дружнього візиту диктатора Володимира Путіна до Китаю

Гібридна війна, яку Росія розгорнула проти Європи, включає порушення повітряного простору дронами та літаками, кібератаки й диверсії. Водночас ці дії парадоксальним чином і допомагають Кремлю, і створюють для нього небезпечні ризики. Про це йдеться в аналітичному матеріалі CNN, інформує «Главком».

Як зазначається, поширення відчуття хаосу та вразливості в європейських країнах посилює позиції як тих, хто закликає до поступок Путіну, так і тих, хто виступає за жорсткішу відповідь на його дії.

З одного боку, увага лідерів Європи зміщується на проблеми власної безпеки, і війна в Україні начебто відходить на другий план. Тепер перед ними постає дилема: витрачати дорогі ракети на збиття дешевих російських безпілотників чи ігнорувати провокації, які наразі не завдають прямої шкоди. Крім того, доводиться реагувати й на кібератаки та диверсії.

Однак для Кремля ситуація також має загрози. По-перше, найняті диверсанти можуть вийти з-під контролю й, наприклад, атакувати мирних жителів у країні НАТО. По-друге, будь-який кримінальний інцидент у державах Альянсу тепер можуть пов’язати з Росією. По-третє, існує небезпека непередбачуваної реакції президента США Дональда Трампа, який може як проігнорувати російські провокації, так і відповісти надмірно жорстко.

Такі фактори підвищують ризик спонтанного масштабного конфлікту між Росією та НАТО – сценарію, якого, за оцінками, Володимир Путін намагається уникати. CNN нагадує, що вторгнення в Україну відбулося лише після переконань оточення, ніби українці зустрічатимуть окупантів з квітами.

Попри небезпеки, Москва продовжує провокації. Автор статті звертає увагу, що ескалація гібридної агресії посилилася після недавнього дружнього візиту Путіна до Китаю.

«Ці гібридні атаки, навмисно чи випадково, створюють для європейців відчуття ціни, яку вони платять за постійну підтримку України. За останній місяць Європа отримала новий набір дорогих проблем, для яких немає очевидного винуватця чи простого рішення», – йдеться в публікації CNN.

Як повідомлялося, всупереч гучним заявам російської пропаганди, яка малює картину неминучої перемоги Кремля, Україна наразі виграє війну. Експерти наводять неспростовні докази, що підтверджують нездатність Росії досягти своїх ключових цілей, включаючи крах на морі та в повітрі, а також фактичне зупинення просування на суші. Це вже визнав навіть президент США Дональд Трамп, який публічно заявив, що «Україна, за підтримки Європейського Союзу, здатна боротися і перемогти».

Коли 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабний наступ, світ очікував, що Київ впаде за кілька днів. Тоді західні партнери пропонували евакуювати президента Володимира Зеленського, на що він, як повідомляється, відповів: «Мені потрібні боєприпаси, а не таксі».

Українські війська, які поступалися в озброєнні, шокували світ, відбивши наступ на Київ.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим закликав росіян припинити вбивства.