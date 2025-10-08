Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Зазнав смертельного поранення у бою на Покровському напрямку. Згадаймо Максима Костюка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Зазнав смертельного поранення у бою на Покровському напрямку. Згадаймо Максима Костюка
Повномасштабне вторгнення захисник зустрів на півдні, у Херсонській області
колаж: glavcom.ua

За оборону Антонівського мосту Костюк отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Костюка.

Максим Костюк захищав Україну від початку війни. 1 вересня 2024 року захисник отримав поранення в бою на покровському напрямку. Попри зусилля лікарів, 9 вересня його серце зупинилося. Життя воїна обірвалося за кілька днів до тридцять другого дня народження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.

Народився Максим Петрович Костюк 27 вересня 1992 року у селі Новий Вовчинець. Навчався у Черепковецькій школі. Мріяв бути воїном, уже в 18 років підписав свій перший контракт. Став танкістом. А згодом – сержантом, майстром своєї справи. Мав позивний Вуйко. Брав участь в АТО.

Максим Костюк мріяв бути воїном і вже в 18 років підписав свій перший контракт
Максим Костюк мріяв бути воїном і вже в 18 років підписав свій перший контракт
фото: Чернівецька обласна рада

Максим Костюк був тим, хто умів вислухати, підтримати, розрадити. Чесний, доброзичливий, відданий. У колективі його любили й цінували.

«Його руки вміли «оживляти» танки. У найгарячіші дні АТО та війни хлопці телефонували саме йому: «Вуйку, допоможи». Він знаходив вихід там, де, здавалося, немає дороги. І це було не лише про техніку – це було про життя, яке він вмів рятувати», – пригадує мама захисника Марина Костюк.

У 2016 році Максим Костюк вступив у Харківський національний технічний університет на спеціальність «Озброєння та військова техніка». Закінчив виш із відзнакою. 2021 року молодий лейтенант став командиром танкової роти 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

«Він отримав у руки не просто зброю, а 40 одиниць військової техніки й десятки людських життів. Відтепер він відповідав не тільки за себе, а й за тих, хто дивився йому у вічі, шукаючи впевненості й захисту», – каже Марина Костюк.

У 2021 році молодий лейтенант став командиром танкової роти 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка
У 2021 році молодий лейтенант став командиром танкової роти 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка
фото: Чернівецька обласна рада

Повномасштабне вторгнення захисник зустрів на півдні, у Херсонській області. Він і його рота тримали оборону Антонівського мосту. Максим Костюк зумів вивести особовий склад та техніку з оточення. За цю операцію отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня.

Побратими згадують: «Коли колону накрили «гради», він, перший у танку, зупинився, відчувши небезпеку. Саме він скомандував евакуацію, і цим врятував багатьох. Коли довелося переховуватись у чужих підвалах, коли ворог виставляв блокпости, саме його рішучість і віра допомогли дістатися своїх».

1 вересня 2024 року Максим Костюк отримав поранення в бою на покровському напрямку. Попри зусилля лікарів, 9 вересня його серце зупинилося. Герою було лише 31. Його поховали в рідному селі.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання війна українці пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як Україні вийти з війни і не перетворити її на одвічну
Наша справжня незалежність – це не «геть від Москви»
8 вересня, 15:21
Дмитро Хилюк: Відсутність інформації у полоні гнітила навіть більше, ніж голод
Дмитро Хилюк: Відсутність інформації у полоні гнітила навіть більше, ніж голод інтерв’ю
11 вересня, 10:30
Чим проєвропейські політики відрізняються від проросійських?
Чим проєвропейські політики краще за проросійських?
9 вересня, 14:38
Після війни Рібейро планує оселитися з новою родиною в Україні та перевезти сюди свою доньку
Бразилець, який доєднався до ЗСУ, пояснив, чому збирається переїхати жити до України
9 вересня, 17:19
Сирський заявив, ключовим елементом тактики ШВ є постійна розвідка
«Штурмовик – це не камікадзе». Сирський пояснив, що таке активна оборона
26 вересня, 13:56
29 вересня День пам'яті жертв Бабиного Яру
Україна вшановує 84-ті роковини пам’ять жертв Бабиного Яру
29 вересня, 06:33
Окупанти розгромили центр Куп'янська
Зеленський про ситуацію у Куп’янську: Ми вважаємо, росіяни будуть там знищені
20 вересня, 12:05
Трамп: Думаю, я хочу з’ясувати, що вони з ними зроблять (що Україна зробить з ракетами – «Главком»), куди відправлять, мабуть
Трамп «майже ухвалив» рішення передати Україні ракети Tomahawk
Вчора, 00:48
Наслідки масованого обстрілу Києва 23 червня 2025 року
Війна в Україні. Поведінку Заходу змалювали ще Шекспір і Кафка Західна преса
1 жовтня, 14:10

Суспільство

«Енергоатом» витратить 260 млн грн на ремонт легендарного крана
«Енергоатом» витратить 260 млн грн на ремонт легендарного крана
Зазнав смертельного поранення у бою на Покровському напрямку. Згадаймо Максима Костюка
Зазнав смертельного поранення у бою на Покровському напрямку. Згадаймо Максима Костюка
Після ударів РФ «Укрзалізниця» змінює графік і маршрути поїздів
Після ударів РФ «Укрзалізниця» змінює графік і маршрути поїздів
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 8 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 жовтня 2025: традиції та молитва

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua