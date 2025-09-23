Ердоган висловився щодо завершення війни в Україні

Ердоган: Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже хороша новина

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголосив, що Україна не може економічно конкурувати з Росією, якщо Європа не зможе вічно надавати економічну допомогу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не вірить у швидке завершення війни в Україні. Про це він сказав у своєму інтерв'ю для Fox News, передає «Главком».

Ердоган назвав цю перспективу «не дуже гарною новиною». «Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже хороша новина», – сказав він.

Ердоган також висловив переконання, що Європа не зможе вічно надавати економічну допомогу Україні, а сама Україна не може економічно конкурувати з Росією. Попри це, турецький лідер висловив сподівання, що підтримка України з боку партнерів триватиме.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним і очільником України Володимиром Зеленським, заявив, що вони не готові до зустрічі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ердоган заявив, що під час переговорів у Китаї з Володимиром Путіним та під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським обговорював шляхи припинення війни в Україні. Він зазначив, що переговори між російськими та українськими офіційними особами в Стамбулі, які відбулися протягом останніх місяців, показали, що шлях до миру залишається відкритим.

Нагадаємо, помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що російський диктатор Володимир Путін не домовлявся із президентом США Дональдом Трампом ані про двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, ані про тристоронню зустріч.

До слова, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію.