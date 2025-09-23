Головна Країна Суспільство
Ядерний шантаж Путіна: ISW пояснює мотиви Москви

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Ядерний шантаж Путіна: ISW пояснює мотиви Москви
Володимир Путін використовує переговори щодо ядерної зброї як інструмент тиску на США та Захід
фото: gazeta.ru

Аналітики ISW вважають, що ініціатива Путіна щодо Договору New START – це не мирна пропозиція, а інструмент тиску на США для отримання поступок щодо війни в Україні
 
 
 

Президент Росії Володимир Путін використовує переговори щодо контролю над озброєннями як інструмент шантажу, щоб змусити адміністрацію США піти на поступки щодо війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

22 вересня Путін заявив, що виконання США його ініціативи щодо Договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО) New START та дотримання «усіх зусиль із нормалізації двосторонніх відносин» створить умови для «змістовного стратегічного діалогу» з Вашингтоном.

Аналітики ISW зазначають, що Кремль не прагне справжніх переговорів, а використовує тему контролю над озброєннями для політичного тиску. Цей підхід спрямований на здобуття поступок щодо України та відволікання уваги від власної ролі у застої мирних перемовин між Москвою та Києвом.

Упродовж останніх місяців Росія штучно підвищувала напруженість, зокрема виходом із Договору про ракети середньої і малої дальності у серпні 2025 року, щоб змусити США погодитися на переговори. Раніше, у 2023 році, Путін прямо пов’язував призупинення участі Росії в ДСНО із західною допомогою Україні.

ISW підкреслює, що мета Путіна – посилити хибний наратив про неминучу перемогу Росії в Україні і примусити Захід і Україну поступитися його максималістським вимогам. Диктатор також пригрозив, що Кремль готовий відповісти на будь-які стратегічні загрози «військово-технічними заходами».

Нагадаємо, що Росія має один з найбільших ядерних арсеналів у світі – понад 5977 боєголовок. Війна проти України не послабила ядерні сили Росії, оскільки їхня модернізація залишається пріоритетом для Кремля. Таку думку висловив заступник начальника штабу ВПС США з ядерної інтеграції генерал-лейтенант Ендрю Джебара в інтерв'ю Інституту аерокосмічних досліджень імені Мітчелла.

За словами Джебари, Росія продовжує виділяти кошти на ядерне стримування, надаючи цьому питанню пріоритет над справами, пов'язаними з війною в Україні. Він також звернув увагу на стрімке нарощування ядерного арсеналу Китаю. Генерал-лейтенант зазначив, що за останні два роки Пекін збільшив свої сили на еквівалент усього ядерного арсеналу Великої Британії.

За даними з відкритих джерел, Росія має один з найбільших ядерних арсеналів у світі – понад 5977 боєголовок. У той же час, ядерний арсенал країн НАТО становить 5943 боєголовки, з яких 5428 належать США.

Теги: росія війна путін ядерна зброя

Ядерний шантаж Путіна: ISW пояснює мотиви Москви
Ядерний шантаж Путіна: ISW пояснює мотиви Москви
Понад два роки готувала на фронті їжу для захисників. Згадаймо Віту Русакову
Понад два роки готувала на фронті їжу для захисників. Згадаймо Віту Русакову
«Ніби епідемія якась»: відомий фінансист після поїздки в Україну дав пораду родинам
«Ніби епідемія якась»: відомий фінансист після поїздки в Україну дав пораду родинам
23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 23 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 23 вересня 2025: традиції та молитва
В Умані хасиди заграли гімн України та розповіли, що думають про Путіна (відео)
В Умані хасиди заграли гімн України та розповіли, що думають про Путіна (відео)

