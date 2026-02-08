Головна Країна Події в Україні
Атака на Україну, вибух на електропідстанції у РФ: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Атака на Україну, вибух на електропідстанції у РФ: головне за ніч
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 8 лютого 2026 року

Росія атакувала Україну, є постраждалі, у РФ у Ленінградській області вибухнула електропідстанція, президент США Дональд Трамп проведе перше засідання своєї Ради миру.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 8 лютого:

РФ атакувала Харківщину

Атака на Україну, вибух на електропідстанції у РФ: головне за ніч фото 1
фото: Галина Мінаєва/Telegram

У ніч на 8 лютого російські окупанти атакували один із мікрорайонів Чугуєва, що на Харківщині. Для чергового удару по мирному місту ворог застосував ударний безпілотник. Про це повідомила міська голова Галина Мінаєва.

За інформацією міської голови Галини Мінаєвої, внаслідок російського удару пошкоджено два багатоквартирні будинки. Відомо про одну людину, яка звернулася за допомогою до медиків.

Росіяни обстріляли Херсон

Атака на Україну, вибух на електропідстанції у РФ: головне за ніч фото 2
фото з відкритих джерел

У ніч на 8 лютого окупаційні війська завдали чергового удару по житлових кварталах Херсона. Під ворожим вогнем опинився Корабельний район міста, який росіяни атакували з реактивних систем залпового вогню. 

Внаслідок обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали три жінки. Двох потерпілих, віком 86 та 44 роки, госпіталізували до медичного закладу. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. У жінок діагностовано закриті черепно-мозкові травми, вибухові травми та контузії (акубаротравми).

В Одесі пролунали вибухи

Атака на Україну, вибух на електропідстанції у РФ: головне за ніч фото 3
скріншот з відео

У ніч на 8 лютого Росія атакувала Одесу безпілотниками. Ймовірно, є приліт.

На місці удару виникла пожежа.

Трамп проведе перше засідання своєї Ради миру

Атака на Україну, вибух на електропідстанції у РФ: головне за ніч фото 4
фото: AP

Президент США Дональд Трамп призначив на 19 лютого перше засідання своєї новоствореної Ради миру. Головною темою зустрічі у Вашингтоні стане збір коштів на відновлення сектору Гази та розробка стратегії управління цією територією. 

За даними джерел Associated Press в адміністрації, у заході візьмуть участь світові лідери, що погодилися на січневе запрошення Трампа, а також члени спеціального виконавчого комітету. Останній відповідатиме за конкретні питання безпеки, логістики та безпосередньої реконструкції Гази.

У Росії вибухнула електропідстанція

У Леніградській області палає електропідстанція
У Леніградській області палає електропідстанція
скріншот з відео

У ніч на 8 лютого у Виборзькому районі Ленінградської області зафіксовано аварію в енергосистемі. 

Через інцидент низка населених пунктів регіону залишилася без електропостачання. На відео від місцевих жителів видно задимлення та спалахи.

Інші важливі новини:

