Фрідріх Мерц дав жорсткий прогноз щодо завершення війни

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Фрідріх Мерц дав жорсткий прогноз щодо завершення війни
Мерц вважає, що Росія не демонструє готовності до серйозних мирних переговорів
фото з відкритих джерел

Мерц заявив, що Москва продовжує сприймати будь-які заклики до діалогу як слабкість

Сьогодні, 13 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки-2026 канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із жорсткою заявою. Він заявив, що Росія наразі не виявляє жодної готовності до реального дипломатичного врегулювання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію Мюнхенської конференції з безпеки. 

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час відкриття Мюнхенської конференції з безпеки наголосив, що Росія піде на припинення війни проти України лише тоді, коли буде виснажена у військовому та економічному планах. Нині, на переконання Мерца, цього ще немає, але цей момент наближається.

Мерц також попередив, якщо Росія не змінить курс, ціна війни для неї «зростатиме тиждень за тижнем і місяць за місяцем» через посилення санкцій та ізоляцію.

Нагадаємо, лідери Євросоюзу погодили новий підхід до економічних реформ. Окремі лідери Європейського Союзу під час неформального саміту в Бельгії 12 лютого фактично погодилися зробити концепцію «Європи двох швидкостей» основою майбутнього економічного розвитку блоку.

Підтримку новому підходу висловили президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Ідея полягає у тому, щоб група держав могла швидше просувати економічні реформи без необхідності чекати одностайного рішення всіх членів ЄС, що, на думку прихильників, дозволить посилити конкурентоспроможність Союзу на тлі суперництва зі США та Китаєм.

Теги: Фрідріх Мерц Німеччина Україна війна путін

