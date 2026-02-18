Карта бойових дій в Україні станом на 18 лютого 2026 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників

За минулу добу відбулося 160 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав двох ракетних ударів, застосував 30 ракет, здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 168 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив для ураження 8470 дронів-камікадзе та здійснили 3323 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 67 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Кучерівка, Волфине Сумської області; Підгаврилівка, Гаврилівка, Великомихайлівка, Орли, Федорівське Дніпропетровської області; Воздвижівка, Лісне, Верхня Терса, Мирне, Чарівне, Веселянка, Любимівка, Мирівка, Новоселівка, Любицьке, Долинка, Копані, Омельник Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, одну артилерійську систему, пункт управління БпЛА та три інші важливі цілі російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник здійснив 99 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, 12 з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Приліпка та у бік Охрімівки.

На Куп’янському напрямку

Учора відбулося три атаки загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Курилівки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував вісім разів, намагаючись просунутися вперед у районі Зарічного та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Ставки.

На Слов’янському напрямку

Оборонці відбили десять спроб окупантів просунутися вперед, у районах Ямполя, Закітного, Різниківки, Платонівки, Дронівки, Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку

Росіяни тричі намагалися просунутися на позиції наших військ, у районі населеного пункту Ступочки та у бік Новодмитрівки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки, Іванопілля.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 21 штурмову та наступальну дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Філія та у бік населених пунктів Новоолександрівка, Новопідгороднє.

На Олександрівському напрямку

Ворог шість разів атакував наші позиції, у районах населених пунктів Тернове, Рибне та у бік Данилівки, Цегельного.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби ворог здійснив дві невдалі атаки.

Нагадаємо, триває 1456-й день повномасштабної війни в Україні.