Головна Скотч Життя
search button user button menu button

«Війна вбила її»: відомий дизайнер розповів про смерть близької людини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Дизайнер зазначив, що його бабуся пережила Другу світову війну та перебувала в концтаборі
фото з відкритих джерел

Андре Тан закликав усіх берегти своїх рідних

Відомий український дизайнер і стиліст Андре Тан поділився трагічною звісткою – із життя пішла його бабуся. Як інформує «Главком», про втрату близької людини він розповів у своєму Instagram, зізнавшись, що досі не може усвідомити реальність того, що сталося. За словами Андре Тана, це вже не перша втрата в його родині за час повномасштабної війни. На початку вторгнення він попрощався з дідусем і бабусею, а тепер війна забрала ще одну рідну людину.

Дизайнер зазначив, що його бабуся пережила Другу світову війну та перебувала в концтаборі, однак у похилому віці вдруге пройти через ще одну повномасштабну війну, розв’язану Росією, виявилося для неї непосильним випробуванням.

«Війна вбила її»: відомий дизайнер розповів про смерть близької людини фото 1

«Сьогодні похорон моєї бабусі… Ця клята війна забрала в мене дуже багато, зокрема і близьких. Бабуся просто морально не витримала всього цього жаху, новин, страху, болю, безсилля. Того, що щодня відбувається в нашій країні. Війна вбила її не кулями, а тривогою. Мені так боляче це писати. Бо вона була для мене надзвичайно дорогою та рідною», – щемливо написав Андре.

«Війна вбила її»: відомий дизайнер розповів про смерть близької людини фото 2

Стиліст зізнався, що ця втрата залишила в його серці ще одну болісну порожнечу, яку принесла війна, і закликав берегти рідних та частіше говорити їм слова любові, адже завтра може бути запізно.

«Війна вбила її»: відомий дизайнер розповів про смерть близької людини фото 3

Раніше дизайнер Андре Тан на своїй сторінці в соцмережі виклав дуже відвертий допис про те, як українці переживають важкі часи.

Читайте також:

Теги: війна смерть українці Андре Тан похорон дизайнер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2024 році загальні доходи Тетяни Крупи склали 2,02 млн грн
Ексголова МСЕК Крупа після виходу з СІЗО задекларувала новий Porsche і купу готівки
20 сiчня, 16:19
Відпочинок для бійців все одно надають, навіть під час активних бойових дій
Сирський пояснив, чому не всі бійці можуть піти у відпустку
18 сiчня, 19:48
Справжня перемога України полягає в тому, щоб вона вистояла сьогодні, наголосив Гвідо Крозетто
Міністр оборони Італії заявив, що Україна ніколи не виграє війну
17 сiчня, 17:32
Джин Шахін звинуватила Трампа у шкоді нацбезпеці через Гренландію
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
За словами письменниці, електропостачання було відсутнє понад 50 годин безперервно
Письменниця Марія Матіос розповіла, як провела три доби без електрики під Києвом
12 сiчня, 13:13
Кадрова революція Зеленського: The Telegraph пояснив мету масштабних змін у владі
Кадрова революція Зеленського: The Telegraph пояснив мету масштабних змін у владі
12 сiчня, 04:59
Наразі відомо про чотирьох загиблих, серед них медичний працівник
Атака на Київ: є загиблі, кількість поранених зросла
9 сiчня, 07:35
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно ухилився від відповіді на питання щодо відравки військ в Україну
Частина німецьких політиків виступила за відправку військ в Україну
3 сiчня, 13:06
Владислав Вакуленко віддав життя, захищаючи батьківщину від російських загарбників
Майстер тайського боксу загинув у боях під Бахмутом. Згадаймо Владислава Вакуленка
2 сiчня, 09:00

Життя

«Війна вбила її»: відомий дизайнер розповів про смерть близької людини
«Війна вбила її»: відомий дизайнер розповів про смерть близької людини
Відомий кухар порадив, як врятувати продукти під час відключень світла
Відомий кухар порадив, як врятувати продукти під час відключень світла
Нове дослідження показало, що відіграє ключову роль у довголітті
Нове дослідження показало, що відіграє ключову роль у довголітті
Південна Африка зняла з прокату фільм про Меланію Трамп
Південна Африка зняла з прокату фільм про Меланію Трамп
Як перетворити кухонні відходи на ароматну олію: простий рецепт
Як перетворити кухонні відходи на ароматну олію: простий рецепт
Яким став наймолодший син Ющенка? Свіжі фото
Яким став наймолодший син Ющенка? Свіжі фото

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua