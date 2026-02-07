США можуть оштрафувати компанії, які затримують постачання боєприпасів для України

Проблеми із затримкою виявили під час аудиту семи контрактів на загальну суму $1,9 млрд

Армія США готує фінансові санкції проти компаній Northrop Grumman та Global Military Products через систематичні затримки у виробництві артилерійських боєприпасів. Згідно з рекомендаціями інспектора Пентагону, загальна сума штрафів може скласти близько $1,1 млн. Деякі партії великокаліберних снарядів, призначених для ЗСУ, були доставлені із запізненням на півтора року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Рішення про покарання підрядників з'явилося на тлі заяв очільника Пентагону Піта Гегсета щодо радикального реформування системи закупівель. Військове керівництво прагне посилити контроль за виконанням оборонних замовлень і притягувати компанії до відповідальності за порушення термінів. Наразі армія США проводить фінальну оцінку збитків, тому точна сума стягнень для кожної компанії поки не розголошується.

Проблеми виявили під час аудиту семи контрактів на загальну суму $1,9 млрд, укладених ще на початку 2022 року. Перевірка показала, що у більшості випадків армія не забезпечила своєчасну доставку боєприпасів і, ймовірно, переплатила за замовлення. Крім того, підрядники досі не поставили снаряди на суму $907 млн. Генеральний інспектор зазначив, що ці кошти можна було б використати ефективніше, якби замовлення вчасно скасували.

У відповідь на критику представники армії повідомили, що роботу за цими напрямками буде переглянуто. Частину замовлень, які досі не виконані, планують скасувати, тоді як решта боєприпасів має надійти найближчим часом. Керівник відділу закупівель Брент Інгрем підтвердив, що армія визнає обґрунтованість претензій інспектора та вже вживає заходів для виправлення ситуації.

