США можуть оштрафувати компанії, які затримують постачання боєприпасів для України

фото з відкритих джерел

Проблеми із затримкою виявили під час аудиту семи контрактів на загальну суму $1,9 млрд

Армія США готує фінансові санкції проти компаній Northrop Grumman та Global Military Products через систематичні затримки у виробництві артилерійських боєприпасів. Згідно з рекомендаціями інспектора Пентагону, загальна сума штрафів може скласти близько $1,1 млн. Деякі партії великокаліберних снарядів, призначених для ЗСУ, були доставлені із запізненням на півтора року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Рішення про покарання підрядників з'явилося на тлі заяв очільника Пентагону Піта Гегсета щодо радикального реформування системи закупівель. Військове керівництво прагне посилити контроль за виконанням оборонних замовлень і притягувати компанії до відповідальності за порушення термінів. Наразі армія США проводить фінальну оцінку збитків, тому точна сума стягнень для кожної компанії поки не розголошується.

Проблеми виявили під час аудиту семи контрактів на загальну суму $1,9 млрд, укладених ще на початку 2022 року. Перевірка показала, що у більшості випадків армія не забезпечила своєчасну доставку боєприпасів і, ймовірно, переплатила за замовлення. Крім того, підрядники досі не поставили снаряди на суму $907 млн. Генеральний інспектор зазначив, що ці кошти можна було б використати ефективніше, якби замовлення вчасно скасували.

У відповідь на критику представники армії повідомили, що роботу за цими напрямками буде переглянуто. Частину замовлень, які досі не виконані, планують скасувати, тоді як решта боєприпасів має надійти найближчим часом. Керівник відділу закупівель Брент Інгрем підтвердив, що армія визнає обґрунтованість претензій інспектора та вже вживає заходів для виправлення ситуації.

Раніше адміністрація Дональда Трампа дала згоду на продаж Україні партії комплектуючих для військової техніки.

Рішення було прийняте на тлі інтенсифікації російських обстрілів, які тривають попри проведення чергового раунду тристоронніх переговорів.

Нагадаємо, у Збройних силах створено командування безпілотних систем протиповітряної оборони, яке протидіятиме російським ударним дронам. Генерал Сирський розповів, що він наказав відрядити до командного складу Повітряних сил високопрофесійних офіцерів із бойовим досвідом, які надали практичні пропозиції щодо розвитку «малої ППО». За цими результатами було ухвалено необхідні управлінські рішення.

