Окупанти пошкодили дитсадок у Запоріжжі (фото)

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Окупанти пошкодили дитсадок у Запоріжжі (фото)
Унаслідок атаки ніхто не постраждав
фото: Запорізька ОВА

У дитсадку вилетіли вікна

Сьогодні, 10 лютого, російська терористична армія завдала удар по Запоріжжю. Внаслідок чого пошкоджено дитячий садок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок – вилетіли вікна, постраждали приміщення на території садка. На щастя, ніхто не постраждав – діти та вихователі були в укритті», – йдеться у повідомленні.

фото: Запорізька ОВА

Також пошкоджено багатоповерхівки поруч.

Нагадаємо, унаслідок ранкового удару по Слов'янську загинули 11-річна дівчинка та її матір. Серед поранених є семирічна дівчинка, чоловік 1980 року народження перебуває у тяжкому стані. Росіяни скинули на місто сім авіабомб.

До слова, російські війська вчергове обстріляв енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області. Зазначається, що унаслідок удару по енергетиці зафіксовано значні руйнування. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. 

Теги: Запоріжжя дитячий садок війна

