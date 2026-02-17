Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили спецоперацій знищили місце зберігання комплексу «Іскандер» в Криму

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сили спецоперацій знищили місце зберігання комплексу «Іскандер» в Криму
Загалом за період із 9 по 14 лютого підрозділи ССО успішно уразили понад 10 військових об’єктів противника на ТОТ України
фото: скриншот з відео

На місці влучання зафіксовано потужні вибухи

Підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішних вогневих уражень дронами FP-2 по об’єктах тилової та оперативної інфраструктури противника на тимчасово окупованій території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ССО.

У селі Пасічне, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, ССО поцілили в місце зберігання оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер». На місці влучання зафіксовано потужні вибухи.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Пункт дистанційного пілотування підрозділу «Рубікон» було знищено у селі Високе на тимчасово окупованій території Запорізької області. Кілька дронів досягли цілі.

Загалом за період із 9 по 14 лютого підрозділи ССО успішно уразили понад 10 військових об’єктів противника на ТОТ України. Зокрема, йдеться про місця зосередження особового складу, склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, місця стоянки військового автомобільного транспорту та інші об’єкти.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив успішне вогневе ураження низки стратегічних об'єктів ворога на тимчасово окупованих територіях. Протягом 15-16 лютого 2026 року українські захисники завдали прицільних ударів по пунктах управління дронами, вузлах зв'язку та місцях зосередження живої сили противника.

Теги: Крим росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог накопичує сили під Костянтинівкою
Пауза перед штурмом? Ворог накопичує сили під Костянтинівкою
19 сiчня, 10:10
Українська делегація на переговорах в Абу-Дабі
Чому переговори в Абу-Дабі треба тягнути далі
6 лютого, 08:36
Плакат на мітингу в Латвії в річницю масштабного вторгнення Росії в Україну
Ціна анекдоту – колонія. Як у Росії «люди сміються над режимом» у час війни проти України
6 лютого, 15:00
Сума штрафів за незаконну рекламу азартних ігор, які накладено на блогерів та окремі медіа, склала майже 70 млн грн
Регулятор виходить на полювання. Як працюватимуть онлайн-казино у 2026 році Війна та бізнес
28 сiчня, 14:10
ЗСУ має успіх на Куп’янському і Покровському напрямках – ISW
ЗСУ має успіх на Куп’янському і Покровському напрямках – ISW
18 сiчня, 12:55
Пожеже після атаки у Мічурінську
У Тамбовській області атаковано оборонний завод
12 лютого, 03:27
Захисника поважали і цінували побратими – він завжди допомагав іншим
Захищав Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Павла Дорохова
5 лютого, 09:00
Литва закликає ЄС до «нарешті амбітного» пакету санкцій проти Росії
Санкції проти РФ. Глава МЗС Литви дорікнув Європі та запропонував рішення
6 лютого, 12:30
Петр Павел під час Мюнхенської конференції
Президент Чехії дав жорсткий прогноз щодо закінчення війни в Україні
15 лютого, 21:15

Події в Україні

Сили спецоперацій знищили місце зберігання комплексу «Іскандер» в Криму
Сили спецоперацій знищили місце зберігання комплексу «Іскандер» в Криму
РФ вбила трьох працівників Слов'янської ТЕС
РФ вбила трьох працівників Слов'янської ТЕС
В Уманському районі уламки БпЛА пошкодили будинок, ще дві ракети збито (фото)
В Уманському районі уламки БпЛА пошкодили будинок, ще дві ракети збито (фото)
Через російську атаку на Сумщині загинула жінка, серед постраждалих – діти
Через російську атаку на Сумщині загинула жінка, серед постраждалих – діти
У Кропивницькому затопило притулок: рятувальники евакуювали тварин (фото)
У Кропивницькому затопило притулок: рятувальники евакуювали тварин (фото)
Під ударом було 12 областей. Зеленський повідомив наслідки масованої атаки
Під ударом було 12 областей. Зеленський повідомив наслідки масованої атаки

Новини

Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Вчора, 18:26

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua