Сили спецоперацій знищили місце зберігання комплексу «Іскандер» в Криму

Підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішних вогневих уражень дронами FP-2 по об’єктах тилової та оперативної інфраструктури противника на тимчасово окупованій території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ССО.

У селі Пасічне, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, ССО поцілили в місце зберігання оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер». На місці влучання зафіксовано потужні вибухи.

Пункт дистанційного пілотування підрозділу «Рубікон» було знищено у селі Високе на тимчасово окупованій території Запорізької області. Кілька дронів досягли цілі.

Загалом за період із 9 по 14 лютого підрозділи ССО успішно уразили понад 10 військових об’єктів противника на ТОТ України. Зокрема, йдеться про місця зосередження особового складу, склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, місця стоянки військового автомобільного транспорту та інші об’єкти.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив успішне вогневе ураження низки стратегічних об'єктів ворога на тимчасово окупованих територіях. Протягом 15-16 лютого 2026 року українські захисники завдали прицільних ударів по пунктах управління дронами, вузлах зв'язку та місцях зосередження живої сили противника.