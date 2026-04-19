Втрати ворога станом на 19 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 19 квітня 2026 року.

РФ у війні з Україною станом на 19 квітня втратила:

  • особового складу – близько 1 318 220 (+1 070) осіб;
  • танків – 11 882 (+6) од;
  • бойових броньованих машин – 24 420 (+10) од;
  • артилерійських систем – 40 324 (+82) од;
  • РСЗВ – 1 748 (+5) од;
  • засоби ППО – 1 349 (+0) од;
  • літаків – 435 (+0) од;
  • гелікоптерів – 350 (+0) од;
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 247 131 (+2 019) од;
  • крилаті ракети – 4 549 (+0) од;
  • кораблі / катери – 33 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 90 397 (+203) од;
  • спеціальна техніка – 4 131 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1516-й день повномасштабної війни в Україні.

