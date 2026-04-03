NYT: Іран оперативно відновлює ракетні бункери після авіаударів

Розвідка США зазначає, що приблизно половина іранських ракетних пускових установок досі цілі

Попри інтенсивні бомбардування з боку США та Ізраїлю, іранські сили продемонстрували здатність надзвичайно швидко повертати до ладу підземні ракетні об'єкти. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

За даними американської розвідки, фахівці Тегерана розкопують уражені шахти та бункери, відновлюючи їхню працездатність уже за кілька годин після атак. Хоча Пентагон звітує про знищення тисяч цілей та значне скорочення інтенсивності обстрілів, розвідувальні служби застерігають від переоцінки успіхів.

Іран свідомо зберігає значну частину мобільних пускових установок у глибоких печерах та захищених сховищах, щоб уберегти їх для тривалого протистояння. Крім того, оцінку реальних втрат ускладнює масове використання макетів-пасток, які імітують справжню техніку. Навіть за умов повітряного домінування союзників, іранська сторона продовжує щоденні запуски балістичних ракет і безпілотників по Ізраїлю, доводячи, що їхній ракетний потенціал залишається дієвим.

Як відомо, нові оцінки американської розвідки суттєво розбігаються з публічними заявами президента Дональда Трампа щодо військових успіхів операції «Епічна лють».

Попри п’ять тижнів інтенсивних ударів США та Ізраїлю, Іран зберіг приблизно 50% своїх пускових установок та тисячі ударних безпілотників. Джерела CNN зазначають, що Тегеран залишається спроможним «сіяти хаос у регіоні», а значна частина його арсеналу просто переміщена в розгалужену мережу підземних тунелів та печер, що готувалися десятиліттями.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив американцям, що війна в Ірані наближається до завершення, і він прогнозує ще два-три тижні участі.

«Я радий повідомити, що ці основні стратегічні цілі наближаються до завершення», – сказав Трамп у зверненні до нації.