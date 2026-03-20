The Economist випустив промовисту обкладинку з Трампом (фото)

Журнал розкритикував дії президента США та попередив про ризики для його другого терміну

Британський журнал The Economist представив нову обкладинку, присвячену війні на Близькому Сході, на якій президент США Дональд Трамп зображений у військовому шоломі з набоями, що закрив йому очі, пише «Главком».

Назва головного матеріалу про Трампа – Operation Blind Fury («Операція «Сліпа лють»»), що перегукується з озвученою раніше Трампом назвою операції проти Ірану «Епічна лють». Водночас видання натякає на імпульсивність і ризикованість рішень американської адміністрації.

фото: The Economist

Ілюстрація символізує втрату стратегічного бачення на тлі емоційних рішень, що, на думку авторів, можуть мати небезпечні наслідки.

У супровідній редакційній статті журнал різко критикує політику США щодо Ірану. Автори наголошують, що навіть короткотривалий конфлікт уже здатен змінити політичну динаміку в США.

«Навіть коротка війна змінить хід його другого терміну. Війна, яка триватиме місяцями, може призвести до його краху», – зазначає видання.

У The Economist також застерігають, що ослаблений президент може діяти більш агресивно, що лише підвищує ризики як для внутрішньої політики США, так і для міжнародної ситуації.

Як повідомлялось, Сенат відхилив резолюцію про військові повноваження, яка мала на меті завадити президенту США Дональду Трампу розширювати військові дії проти Ірану.

Варто зазначити, що Пентагон звернувся до Білого дому з проханням схвалити запит до Конгресу щодо фінансування війни в Ірані. Йдеться про суму у $200 млрд, яка, ймовірно, зіткнеться з опором з боку законодавців, що виступають проти цього конфлікту.