13-річний син Зеленського хоче стати солдатом. Реакція президента

Володимир Зеленський зізнався, як ставиться до намірів свого сина

Син президента України Володимира Зеленського висловив бажання стати солдатом. Глава держави зізнався, які він ставиться до намірів свого 13-річного сина. Лідер також розповів про стосунки з дітьми під час війни. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю Зеленського ВВС.

Кореспондентка BBC, яка брала інтерв’ю у Володимира Зеленського, пригадала слова Олени Зеленської. Перша леді розповідала, що їхній син Кирило хотів стати солдатом на початку війни.

Журналістка поцікавилася в президента, як він до цього ставиться. «Це виключно його вибір – ким бути. Для мене найголовніше, щоб він був в Україні», – сказав Зеленський.

Володимир та Олена Зеленські виховують доньку Олександру та сина Кирила фото: Instagram/zelenskiy_official

Також лідер країни розповів про свою доньку Олександру, яка незабаром закінчить університет. Президент розповів, що він не часто бачиться з донькою, однак цікавиться її захопленнями та життям: «Дочка – їй уже 21 рік, вона вже не дитина. Прекрасно, я дуже її люблю. І характер є. Є особистість – це круто».

Володимир Зеленський також додав, що він цінує кожну зустріч із дітьми та дружиною та називає ці миттєвості «прекрасними моментами».

До слова, Володимир Зеленський Зеленський розповів про свій побут. За його словами, перші два роки повномасштабної війни він фактично жив у бункері. Крім того, президент України Володимир Зеленський розповів, що за час повномасштабної війни жодного разу не ходив в кафе чи кіно. За його словами, у нього немає часу, аби провести сімейний день.