Головна Скотч Життя
search button user button menu button

13-річний син Зеленського хоче стати солдатом. Реакція президента

glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
фото: Instagram/zelenskiy_official

Син президента України Володимира Зеленського висловив бажання стати солдатом. Глава держави зізнався, які він ставиться до намірів свого 13-річного сина. Лідер також розповів про стосунки з дітьми під час війни. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю Зеленського ВВС.

Кореспондентка BBC, яка брала інтерв’ю у Володимира Зеленського, пригадала слова Олени Зеленської. Перша леді розповідала, що їхній син Кирило хотів стати солдатом на початку війни.

Журналістка поцікавилася в президента, як він до цього ставиться. «Це виключно його вибір – ким бути. Для мене найголовніше, щоб він був в Україні», – сказав Зеленський.

Володимир та Олена Зеленські виховують доньку Олександру та сина Кирила
Також лідер країни розповів про свою доньку Олександру, яка незабаром закінчить університет. Президент розповів, що він не часто бачиться з донькою, однак цікавиться її захопленнями та життям: «Дочка – їй уже 21 рік, вона вже не дитина. Прекрасно, я дуже її люблю. І характер є. Є особистість – це круто».

Володимир Зеленський також додав, що він цінує кожну зустріч із дітьми та дружиною та називає ці миттєвості «прекрасними моментами».

Нагадаємо, Володимир Зеленський вперше за довгий час розповів про своїх дітей. Глава держави поділився тим, як виросла його 21-річна донька Олександра та згадав про 12-річного сина Кирила.  У своєму інтерв'ю Володимир Зеленський дав відповідь на питання журналіста про його стосунки з родиною. Зеленський розповів про свою доньку Олександру, якій цьогоріч виповниться вже 22 роки.

До слова, Володимир Зеленський Зеленський розповів про свій побут. За його словами,  перші два роки повномасштабної війни він фактично жив у бункері. Крім того, президент України Володимир Зеленський розповів, що за час повномасштабної війни жодного разу не ходив в кафе чи кіно. За його словами, у нього немає часу, аби провести сімейний день.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський діти війна президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Життя

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua