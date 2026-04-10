The Times: Трамп узявся карати партнерів. США виставили рахунок Європі

Єгор Голівець
У США сформували список європейських країн із «слабкою підтримкою» війни в Ірані
Вашингтон провів аудит союзників і сформував претензії

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує провести аудит союзників по НАТО, щоб визначити країни, які не забезпечили достатню підтримку під час війни проти Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Times

За даними видання, у Вашингтоні вже перейшли до оцінки дій європейських партнерів та формування вимог до союзників, які, на думку адміністрації, не продемонстрували належної лояльності.

Йдеться про фактичний перегляд відносин у межах НАТО, де підтримка США дедалі більше прив’язується до конкретних дій союзників. У Білому домі розглядають варіанти відповіді для тих країн, які не відповідали очікуванням Вашингтона.

Серед можливих заходів – скорочення або повне виведення американських військ із окремих країн Європи. У такому випадку це стане не лише інструментом тиску, а й сигналом про зміну підходів США до безпекових гарантій.

Європейські союзники, за інформацією The Times, усвідомлюють ризики та готові до жорсткої реакції з боку США. У матеріалі зазначається, що в Європі такі кроки сприймають як альтернативу ще більш радикальному сценарію – можливому виходу США з НАТО. Союзники прагнуть зберегти стратегічну присутність США в Європі, навіть якщо це вимагатиме перегляду власної політики та підходів до безпеки.

Нагадаємо, що зустріч президента США Дональда Трампа з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Білому домі пройшла в напруженій атмосфері та завершилася різкою критикою на адресу європейських партнерів. Американський лідер висловив глибоке розчарування через відмову ключових союзників, зокрема Франції та Іспанії, підтримати американо-ізраїльську операцію проти Тегерана.

За словами джерел, розмова перетворилася на емоційний монолог Трампа, який згодом публічно назвав дії Альянсу провальними у своїх соціальних мережах. Президент США знову нагадав про свої претензії щодо Гренландії та підкреслив, що НАТО не виправдало очікувань у критичний для Вашингтона момент, хоча Європа залежить від стабільності в Ормузькій протоці набагато більше за Америку.

