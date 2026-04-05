На фронті поліг оператор дронів з Києва. Згадаймо Тимура Коваленка

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Тимуру Коваленку назавжди 29 років
колаж: glavcom.ua

Тимур Коваленко був людиною, про яку говорять: «золоті руки і велике серце»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Тимура Коваленка.

На фронті загинув захисник із Києва Тимур Коваленко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Деснянську районну у місті Києві державну адміністрацію.

Тимур Велійович Коваленко навчався у 270 школі Деснянського району міста Києва, закінчив Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну.

Служив у 4 лінійному батальйоні 112 бригади територіальної оборони, був оператором безпілотних літальних апаратів, мав звання молодшого сержанта.

За словами рідних та знайомих, Тимур Коваленко був людиною, про яку говорять: «золоті руки і велике серце». Він умів створювати, лагодити, будувати – здавалося, не існувало нічого, чого б він не міг зробити. Любив працювати зі шкірою, майструвати, творити власними руками.

Тимур Коваленко служив у 4 лінійному батальйоні 112 бригади територіальної оборони
фото: Максим Бахматов

Чоловік був щирим, добрим, світлим, завжди життєрадісним і спокійним. Він був тим, поруч із ким ставало легше. Людина, яку неможливо забути. Він любив тварин і природу.

Тимур Коваленко любив тварин і природу
фото з Facebook-сторінки Тимура Коваленка

Мріяв про просте, але найважливіше – велику сім’ю, дітей, власний дім і мирну Україну.  

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

