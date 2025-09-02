Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2025 року
Нині триває 1287-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 46 штурмових дій

За минулу добу відбулося 172 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав 64 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4918 обстрілів, зокрема 77 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5462 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Хлібороб Сумської області; Білогір’я, Новоселівка Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські оборонці відбили 11 атак росіян. Минулої доби противник завдав вісім авіаційних ударів, загалом скинув 20 керованих авіаційних бомб, та здійснив 204 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські війська зупинили сім атак окупанта в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та у бік Нової Кругляківки, Новоплатонівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Учора відбулося 14 атак загарбників. Українські оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 20 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та у бік населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка та Серебрянка.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські воїни успішно зупинили 11 атак противника поблизу Григорівки та в напрямку Серебрянки, Виїмки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Окупанти сім разів атакували в районі Часового Яру та у напрямку населених пунктів Міньківка, Миколаївка, Ступочки.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив вісім атак у районі Щербинівки на в бік Плещіївки, Неліпівки та Русиного Яру, Полтавки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне у напрямках Балагану, Променя, Мирнограду, Родинського, Покровська.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Піддубне, Мирне, Перебудова, Маліївка, Шевченко та у напрямку населених пунктів Філія, Іванівка, Іскра, Олександроград, Новоселівка, Комишуваха.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські оборонці успішно зупинили три ворожі атаки.

Нагадаємо, триває 1287-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна фронт Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як війни сформували ненависть росіян до США
Росіяни ніколи не боялися США. І ось чому
25 серпня, 14:34
На зустрічі лідери висловили підтримку гарантіям, «подібним до статті 5» НАТО
Гарантії безпеки для України: коли і що робитиме США та Європа
19 серпня, 11:58
МЗС: «Залишивши після себе лише руїни, Путін прагне захопити та знищити ще більше, перетворити нові міста на таку ж безжиттєву пустку»
«Лише руїни». МЗС опублікувало фото зруйнованих Росією міст
17 серпня, 15:30
Трамп 15 серпня 2025 року перейняв сумну славу премʼєр-міністра Британії Невіла Чемберлена
Трамп прагнув здобути Нобелівську премію, а отримає сумну славу Чемберлена
16 серпня, 11:11
Зеленський після переговорів з іноземними лідерами відповів, чи вийдуть ЗСУ з Донбасу
Зеленський після переговорів з іноземними лідерами відповів, чи вийдуть ЗСУ з Донбасу
13 серпня, 18:13
Пропагандистський захід пройшов за підтримки підсанкційної організації «Здоровое отечество»
Змагання для окупантів з інвалідністю: з'явилася реакція Міжнародної федерації волейболу
12 серпня, 13:19

Події в Україні

Нічна атака на Україну: зафіксовано влучання на дев'яти локаціях
Нічна атака на Україну: зафіксовано влучання на дев'яти локаціях
Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2025 року
Втрати ворога станом на 2 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 2 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
Переважно ясно, подекуди короткочасні дощі: погода на 2 вересня
Переважно ясно, подекуди короткочасні дощі: погода на 2 вересня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
27K
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
15K
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ
7633
Вбивство Парубія: з'явилася нова інформація про підозрюваного
5068
Легендарний Іван Марчук повернувся до Києва і відвідав унікальну виставку своїх картин (фото)

Новини

Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Сьогодні, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
31 серпня, 00:00

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua