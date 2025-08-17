Головна Країна Політика
«Лише руїни». МЗС опублікувало фото зруйнованих Росією міст

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
«Лише руїни». МЗС опублікувало фото зруйнованих Росією міст
МЗС: «Залишивши після себе лише руїни, Путін прагне захопити та знищити ще більше, перетворити нові міста на таку ж безжиттєву пустку»
фото: МЗС України

МЗС України опублікувало фото зруйнованих міст Донбасу та закликало Захід до рішучих дій

Міністерство закордонних справ України опублікувало на своїй сторінці в соціальній мережі X фотографії численних міст Донбасу, які, за його словами, були «зруйновані російською армією». У дописі відомство закликало США та інших західних союзників до «рішучих, скоординованих» дій, щоб стримати подальшу російську агресію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

У своєму зверненні МЗС України підкреслило трагічні наслідки російського вторгнення.

«Усі ці міста колись були повні українців – дітей, сімей. Українців, яких російські воєнні злочинці або вбили, або захопили в полон, або насильно переселили, або вигнали з їхніх домівок під час нещадних нападів – тепер цинічно називають «братньою нацією», – йдеться в дописі.

«Лише руїни». МЗС опублікувало фото зруйнованих Росією міст фото 1
фото: МЗС

Міністерство закордонних справ підкреслило, що руйнівні дії Росії спрямовані не лише на захоплення територій, а й на знищення українського народу.

«Залишивши після себе лише руїни, Путін прагне захопити та знищити ще більше, перетворити нові міста на таку ж безжиттєву пустку. Війна Росії спрямована не лише проти території України – вона спрямована проти самого права українців на існування», – наголосили у відомстві, звертаючись до міжнародної спільноти.

Нагадаємо, до зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, що відбудеться 18 серпня у Вашингтоні, приєднається широка делегація європейських лідерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

За інформацією Sky News, до зустрічі приєднаються канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні та президент Франції Еммануель Макрон.

За програмою «єОселя» держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій
Уряд ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів
13 серпня, 18:57
До незаконної діяльності причетні 9 осіб
Схема з фіктивними дітьми: посадовці РАЦС допомагали чоловікам тікати за кордон
12 серпня, 18:19
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11083 танків
Втрати ворога станом на 8 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
8 серпня, 07:26
З'явилася загроза висадки окупантів у Херсоні
Росіяни можуть висадитися в Херсоні найближчим часом: деталі від CNN
7 серпня, 08:41
Новий візерунок розглядається як додатковий колір, подібно до вже дозволених варіантів «олива», «койот» чи ММ-16Ф
«Піксель» не зникає: Міноборони прокоментувало закупівлю нового камуфляжу
5 серпня, 09:25
Зеленський: Ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії і хто повинен закінчити цю війну
Зеленський прокоментував заяви Путіна про війну
1 серпня, 15:34
«Доброкор» є інструментом розширення впливу військової розвідки всередині збройних сил Росії, зауважують розслідувачі
«Доброкор»: у Росії створили нову схему вербування найманців на війну проти України (розслідування)
20 липня, 21:05
Існує сценарій, за якого війна в Україні не закінчиться до кінця 2025 року
Коли закінчиться війна в Україні: МВФ зробив тривожний прогноз
19 липня, 17:21
Як війна дестабілізує російську економіку: аналіз ISW
Як війна дестабілізує російську економіку: аналіз ISW
18 липня, 07:22

