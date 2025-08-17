«Лише руїни». МЗС опублікувало фото зруйнованих Росією міст

МЗС: «Залишивши після себе лише руїни, Путін прагне захопити та знищити ще більше, перетворити нові міста на таку ж безжиттєву пустку»

МЗС України опублікувало фото зруйнованих міст Донбасу та закликало Захід до рішучих дій

Міністерство закордонних справ України опублікувало на своїй сторінці в соціальній мережі X фотографії численних міст Донбасу, які, за його словами, були «зруйновані російською армією». У дописі відомство закликало США та інших західних союзників до «рішучих, скоординованих» дій, щоб стримати подальшу російську агресію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

У своєму зверненні МЗС України підкреслило трагічні наслідки російського вторгнення.

«Усі ці міста колись були повні українців – дітей, сімей. Українців, яких російські воєнні злочинці або вбили, або захопили в полон, або насильно переселили, або вигнали з їхніх домівок під час нещадних нападів – тепер цинічно називають «братньою нацією», – йдеться в дописі.

фото: МЗС

Міністерство закордонних справ підкреслило, що руйнівні дії Росії спрямовані не лише на захоплення територій, а й на знищення українського народу.

«Залишивши після себе лише руїни, Путін прагне захопити та знищити ще більше, перетворити нові міста на таку ж безжиттєву пустку. Війна Росії спрямована не лише проти території України – вона спрямована проти самого права українців на існування», – наголосили у відомстві, звертаючись до міжнародної спільноти.

Нагадаємо, до зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, що відбудеться 18 серпня у Вашингтоні, приєднається широка делегація європейських лідерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

За інформацією Sky News, до зустрічі приєднаються канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні та президент Франції Еммануель Макрон.