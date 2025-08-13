Головна Світ Політика
Зеленський після переговорів з іноземними лідерами відповів, чи вийдуть ЗСУ з Донбасу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: скриншот з відео

Путін вимагає для перемир'я відведення ЗСУ з Донбасу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ не залишать Донбас в обмін на припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спільну конференцію глави держави із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Відповідаючи на запитання про можливість виходу українських захисників з Донбасу, президент України зазначив, що його позиція залишається незмінною: «Ми сьогодні обговорювали і ці питання. Безумовно, це дуже складні питання. Безумовно, будь-які питання, які стосуються територіальної цілісності нашої держави не можуть обговорюватися незважаючи на нашу державу, наш народ, на волю держави і на Конституцію».

Зауважимо, російський диктатор Володимир Путін вимагає для перемир'я відведення ЗСУ з Донбасу.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп провів онлайн-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами. З американським президентом було узгоджено п'ять основних принципів закінчення війни.

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна готова обговорювати територіальні питання, але відправною точкою має бути лінія зіткнення.

Перед тим міністерство закордонних справ РФ заявило, що не розглядає можливості територіальних поступок Україні, наголосивши, що Кремль вважає «своїми» чотири області, захоплені унаслідок збройної агресії. При цьому російська сторона ігнорує той факт, що ці регіони перебувають під її контролем лише частково.

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

До слова, найгірші побоювання України можуть здійснитися, якщо президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 15 серпня, передасть Володимиру Путіну території України, які Росія не змогла захопити військовим шляхом, повідомляє «Главком» із посилання на Financial Times.

Теги: Донбас війна Володимир Зеленський переговори

Читайте також

Начальник Генерального штабу Туреччини Метін Гурак, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, глава розвідки Ібрагім Калін, українська делегація на чолі з головою РНБО Рустемом Умеровим беруть участь у зустрічі у палаці Чираган у Стамбулі, Туреччин
Стамбульські переговори: ще одна порожня вистава Москви
25 липня, 12:10
Зупинка роботи ПАТ «Енергія» може залишити окупантів без критично важливих елементів живлення
У Липецькій області РФ вкотре за час війни уражено завод «Енергія» (відео)
15 липня, 06:13
РФ вдарила по Чернівцях 12 липня
Удар по Чернівцях 12 липня: кількість жертв зросла
16 липня, 18:48
Зеленський: Ми маємо досягти рівня 50 % української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду
Зеленський повідомив, хто очолить Міноборони
16 липня, 20:06
Головою РНБО є сам Зеленський, а секретарем став колишній міністр оборони Рустем Умєров
Зеленський оновив склад РНБО
19 липня, 18:58
За словами президента, МВФ бачить, що Україна виконує всі зобовʼязання та впроваджує реформи
«Зміцнить українців». Зеленський та глава МВФ обговорили нову програму фіндопомоги
7 серпня, 19:54
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 18 атак окупантів
Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2025 року
5 серпня, 08:16
Суровикіно є стратегічним логістичним вузлом
Дрони атакували залізницю у Волгоградській області (відео)
7 серпня, 06:44
«Укрзалізниця» оголосила про скасування приміських поїздів у Синельниковому
Удар по вокзалу у Синельниковому. «Укрзалізниця» попередила про зміну руху поїздів
10 серпня, 10:42

Політика

«Я не диктатор»: президент Сербії Вучич пояснив, чому не піде на третій президентський термін
«Я не диктатор»: президент Сербії Вучич пояснив, чому не піде на третій президентський термін
Коли відбудеться зустріч Зеленського, Трампа та Путіна? Дані CBS News
Коли відбудеться зустріч Зеленського, Трампа та Путіна? Дані CBS News
МЗС Росії зробило заяву про територіальні вимоги
МЗС Росії зробило заяву про територіальні вимоги
Макрон повідомив, чого хоче домогтися Трамп під час зустрічі з Путіним
Макрон повідомив, чого хоче домогтися Трамп під час зустрічі з Путіним
Україна готова обговорювати територіальні питання – Мерц
Україна готова обговорювати територіальні питання – Мерц

