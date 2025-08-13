Зеленський після переговорів з іноземними лідерами відповів, чи вийдуть ЗСУ з Донбасу

Путін вимагає для перемир'я відведення ЗСУ з Донбасу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ не залишать Донбас в обмін на припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спільну конференцію глави держави із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Відповідаючи на запитання про можливість виходу українських захисників з Донбасу, президент України зазначив, що його позиція залишається незмінною: «Ми сьогодні обговорювали і ці питання. Безумовно, це дуже складні питання. Безумовно, будь-які питання, які стосуються територіальної цілісності нашої держави не можуть обговорюватися незважаючи на нашу державу, наш народ, на волю держави і на Конституцію».

Зауважимо, російський диктатор Володимир Путін вимагає для перемир'я відведення ЗСУ з Донбасу.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп провів онлайн-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами. З американським президентом було узгоджено п'ять основних принципів закінчення війни.

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна готова обговорювати територіальні питання, але відправною точкою має бути лінія зіткнення.

Перед тим міністерство закордонних справ РФ заявило, що не розглядає можливості територіальних поступок Україні, наголосивши, що Кремль вважає «своїми» чотири області, захоплені унаслідок збройної агресії. При цьому російська сторона ігнорує той факт, що ці регіони перебувають під її контролем лише частково.

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

До слова, найгірші побоювання України можуть здійснитися, якщо президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 15 серпня, передасть Володимиру Путіну території України, які Росія не змогла захопити військовим шляхом, повідомляє «Главком» із посилання на Financial Times.